Eczacılardan Bakan Koca’ya çağrı

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak "Eczanelerimizin ayakta kalabilmesi için ilaç fiyat kararnamesinde gerekli iyileştirmelerin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Kemal ATLAN

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9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, salgın döneminde 74 meslektaşlarını salgın nedeniyle kaybettiklerini belirterek, zor günler geçiren eczacıların sorunlarının çözülmesini istedi.

“İLAÇ FİYATLARI ARTTIKÇA KARIMIZ AZALIYOR”

2009 yılından beri güncellenmeyen bir İlaç Fiyat Kararnamesi olduğunu ifade eden Kamış, “Takdir edersiniz ki ticarette sattığınız ürüne zam geldiğinde karlılığınızda artacak diye sevinirsiniz. Biz eczacılar ise ilaca zam geldiğinde adeta üzülüyoruz. Çünkü ilaç fiyatları arttıkça kararnameye göre karlılığımız azalıyor. Bizler insan sağlığını öncelikle konumda tutan bir meslek grubu olmamıza rağmen ticari hayattada var olabilmemiz için giderlerimizi karşılayacak potansiyele sahip olmamız gerekir” dedi.

“İLAÇ FİYAT KARARNAMESİNDE İYİLEŞTİRME YAPILMALI”

Ülkenin en çok vergi veren meslek gruplarından olduklarını ve onbinlerce kişi istihdam ettiklerini ifade eden Kamış, açıklamasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilaç fiyat kararnamesinde iyileştirme yapılması çağrısında bulundu. Kamış, konuşmasında şunları söyledi:

*İşletmelerimizin ve itihdamlarımızın sürekliliği için maddi kazanç olarak enflasyonun altında kalmamanız gerekir. Biz eczacılar ise son yıllarda inanılmaz sıkıntı çekmeye başladık.

*Pandemi dönemi başta olmak üzere mesleğimizin gereğini her zaman yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Lakin eczanelerimizin ayakta kalabilmesi için ilaç fiyat kararnamesinde gerekli iyileştirmelerin de yetkililer tarafından yapılmasını bekliyoruz.

*Şuandaki hükümetin ilaç fiyat kararnamesinde her sene Şubat ayında belirlenir, 5 gün sonra da yürürlüğe girer diyor.

*Bu bulunduğumuz ekonomik ortamda bizi ve vatandaşı rahatlatması için her sene değil de senede 3 veya 4 defa Euro kurunun güncellenmesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer Euro veya dolarda çok büyük bir oynama olmadıysa ilaç fiyatları aynı kalır.

*Düşüş olduysa o da yansıtılır, artış olduysa o da yansıtılır. Buradan Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya sesleniyorum:

* Pandeminin başından şu güne kadar 74 meslektaşımızı salgın nedeniyle kaybettik. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi mesleğimizin gereği olarak canımız pahasına halkımızın ilaca ulaşımını kesintisiz sağladık.

* Bizler nasıl ki halkımızın zor günlerinde yanındaysak sizlerin de eczacıların zor gününde yanında olmanızı bekliyoruz.