El kurutma makineleri mikrop dolu… Test sonuçlarına inanamayacaksınız
Utah, ABD'den bir adam, çeşitli mekanlardaki el kurutma makinelerini test etti. Çıkan sonuçlar "korkutucu" nitelikte oldu.
Utah’lı bir adam, sinema, restoran ve benzin istasyonlarında bulunan el kurutma makinelerindeki uçan bakterileri örnekledi.
Mikropların üç gün boyunca petri kaplarında kuluçkalanmasına izin verdi, ardından sonuçları “elleri sallayarak kurutma” yöntemiyle karşılaştırdı.
New York Post’ta yer alan habere göre, restoran, benzin istasyonu, sinema ve perakende mağazadan alınan örneklerde ciddi ölçüde mikrop çıkarken elleri sallayarak kurutma metodunda herhangi bir bakteriye rastlanmadı.
Video, mikroplara karşı korunmak için en iyi yöntemin “elleri sallayarak kurutmak” olduğunu söyleyerek sona eriyor.