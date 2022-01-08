‘Erkekler ağlamaz’ tezi çürüdü: Yeni araştırmaya göre kadınlar ve erkekler aynı ‘duygusallık’ seviyesine sahip

ABD'deki Michigan Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmalar, 'erkekler ağlamaz' tezini çökertti. Bilim insanları, erkeklerin de en az kadınlar kadar 'duygu değişimi' yaşadığını ve olumsuz durumlardan etkilendiğini ortaya çıkardı.

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Hollywood filmleri, romantik romanlar ve şarkılar bugüne kadar hep kadınları daha duygusal gösterse de yapılan yeni araştırmalara göre aslında bu doğru değil …

Bu, duygusal bir hız treninde olma, ruh hali değişimlerine ve gözyaşlarına meyilli olma konusundaki algılar genelde kadınları işaret ederken, yeni bir araştırma, gerçekte kadınların erkeklerden daha fazla duygusal iniş çıkışları olmadığını ortaya koydu.

ABD’de yer alan Michigan Üniversitesi’nde yapılan incelemeler sırasında iki ay boyunca 142 kadın ve erkek izlendi. Her iki cinsiyetten de her günün sonunda bir anket yanıtlamaları istendi.

KADINLARLA BENZER DUYGU DEĞİŞİMLERİ

Denekler, heyecan ve kararlılık gibi olumlu duygu düzeylerini ve üzgün, sinirli olmak gibi olumsuz duygu düzeylerini değerlendirdiler.

Araştırmaya göre, 75 gün boyunca erkeklerin duyguları da en az kadınlarınki kadar değişiklik gösterirken, olumsuz duyguları da çokça deneyimledikleri belirlendi.

Kadınların hormonlarının ruh hali değişimlerini etkileyip etkilemediğini görmek için, çalışma, hormonal dalgalanmaları azalttığı bilinen hap kullananları, kullanmayanlarla karşılaştırdı ve yine büyük bir fark bulamadı.

BENZER DUYGUSAL SÜREÇLER

Araştırmanın kıdemli yazarı Michigan Üniversitesi’nden Adriene Beltz konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hormonların ötesinde birçok faktörün insanların duygularını etkileyebileceğine dair kanıtlar var, örneğin uykusuzluk, karşı cinsle etkileşim, hava, spor yapmak ve hüzünlü bir film izlemek de bunlara dahil” dedi.

Beltz, kadınların yaşadığı ‘iniş çıkış’lı duyguların erkeklerde de olduğunu belirterek, her iki cinsin de benzer duygusal süreçleri yaşadığını vurguladı.

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