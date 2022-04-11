Fauci: Hükümetin daha fazla kısıtlama yapmasına gerek yok

Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı insanların artık kendi risk değerlendirmelerini yapmaları gerektiğini söyledi.

Tayfun HOPALI / ABD

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Amerikan ABC kanalına konuşan Anthony Fauci “Covid-19 ortadan kaldırılmayacak. Ve olacak olan şu ki, her birey almak istediği risk miktarını hesaplamak zorunda kalacak” dedi.

Covid-19 önlemleri söz konusu olduğunda insanların yaşları, aşı durumları ve aşı olmayanlarla yaşayıp yaşamadıkları gibi faktörleri dikkate almaları gerektiğini söyleyen Fauci “Birçok açıdan toplumda bir dereceye kadar virüsle yaşamak zorunda kalacağımız bir noktadayız. Ve olacak olan şu, Covid-19'dan alınacak riskten tahmin edilebilir olması gerekir. Vakalarda bir artış gördüğümüze dair endişeler olsa da, hafifletme yöntemlerini geri çektiğinizde bir artış görmenizin beklenmeyen bir durum olmaz” yorumunu yaptı.

Fauci, “Özellikle hastaneye yatışlarda bir artış görmeye başlarsak, daha dikkatli olmaya ve kapalı alanlarda daha fazla maske kullanımına geri dönmemiz gerekebilecek. Ancak şu anda çok dikkatli bir şekilde izliyoruz ve yükselişe geçtiğine dair endişeler var, ancak umarım artan bir ciddiyet görmeyeceğiz” dedi.

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