Fauci: Pandemi yavaşlama aşamasına geçti

ABD’li bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci, ABD’de toplumun aşı ve enfeksiyon sonucu yeterli düzeyde bağışıklık kazandığını düşündüğünü ancak pandeminin sona ermediğini ve yeni enfeksiyon dalgaları yaşanabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Salgın konusunda ABD’nin en yetkili ismi olan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de Covid-19 pandemisinin en kötü aşamasının sona erdiğini söyledi. Fauci, PBS kanalında yaptığı açıklamada ABD'de Covid-19'un pandemi aşamasının sona erdiğini belirtti.

Daha sonra Washington Post gazetesine konuşan Fauci, sözlerine açıklık getirerek pandeminin sona ermediğini ve ABD'de yeni enfeksiyon dalgaları yaşanabileceğini, ancak aşıların etkisiyle ölüm ve vaka sayılarının yüksek olduğu kış aylarında görülen en kötü aşamanın geride bırakıldığına inandığını ifade etti.

Pandeminin yavaşlama aşamasına geçtiğini söyleyen Fauci, toplumun aşı ve enfeksiyon sonucu yeterli düzeyde bağışıklık kazandığını düşündüğünü dile getirdi. Fauci, “Dünyada hâlâ pandemi sürüyor. Buna şüphe yok. Kimse bu durumu yanlış yorumlamasın” dedi.

Birçok uzman, corona virüsünün mutasyon geçirmeye devam ettiğine ve yeni varyantların ortaya çıkabileceğine, bu nedenle pandeminin gidişatını öngörmenin zor olduğuna dikkat çekiyor.