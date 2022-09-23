‘Fazladan ölümlerdeki düşüş hızlandı’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Güçlü Yaman, fazladan ölümlerdeki düşüşün son iki haftada hızlanarak salgın öncesi ortalamanın yüzde 6 üzerine kadar indiğini kaydetti. Yaman, yüksek ölüm sayılarının salgının bitmediğinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Latif SANSÜR

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TTB, Pandemi Çalışma Grubu üyesi yazılımcı Güçlü Yaman, hazırladığı istatistik ve verdiği bilgiye göre fazladan ölümlerdeki düşüş, son iki haftada hızlanarak salgın öncesi ortalamanın yüzde 6 üzerine kadar indi. Son hafta (14-20 Eylül) günlük ortalama 68 fazladan ölüm hesaplandı. Tüm salgın dönemi için hesaplanan fazladan ölümler, 303 bine çıkarak resmi Covid-19 ölümlerinin 3 katı oldu.

“OMİCRON DALGASINDA 15 BİN FAZLADAN ÖLÜM OLDU”

Güçlü Yaman, Temmuz’da başlayan Omicron BA.5 dalgasında, şu ana kadar Türkiye için hesaplanan fazladan ölümlerin 15 bini geçtiğini belirterek, “Aynı dönem için açıklanan resmi Covid-19 ölümü ise 2 bin civarında. Aradaki bu fark resmi salgın ölümlerinin gerçekten ne kadar uzak olduğunun yeni bir göstergesi oldu. Tam tarih olarak 6 Temmuz-20 Eylül arası için hesaplanan günlük ortalama fazladan ölüm sayısı 200. Dalganın zirve noktası 3-9 Ağustos haftasında günlük ortalama 360 fazladan ölümle yaşandı” dedi.

“TÜRKİYE EN FAZLA ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI ÜLKELER ARASINDA”

Economist Dergisine Türkiye'nin en fazla ölüm yaşanan ülkeler arasında olduğunu söyleyen Yaman, “Economist'e göre dünya genelinde salgında fazladan ölenlerin sayısı 22 milyona ulaştı. Resmi olarak bildirilen Covid-19 ölümlerinin 3,4 katı. Türkiye nüfusuna göre ölümler sıralamasında en fazla ölümün yaşandığı ülkeler arasında” bilgilerini paylaştı.

“YENİ BİR DALGA DAHA BULAŞICI OLACAKTIR”

Yüksek ölüm sayılarının salgının bitmediğinin en somut göstergesi olduğunu ifade eden Yaman, “Önceki dalgalarla kıyaslandığında şiddeti azalsa da kayıpların sayısı hala çok yüksek. Bu dalga sönümlenmeye doğru gidiyor, fakat yeni bir kış dalgasına yönelik herhangi bir hazırlık yapılmış değil.

Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği(KLİMİK), artık dünyada uygulanmaya başlayan ikili aşının Türkiye'ye getirilmesi ve ülkemizde de kullanıma girmesi çağrısı yaptı. Bu yeni aşı hem virüsün orijinal haline, hem de Omicron varyantına etkili. Çocuk aşılaması hala sessizlikle geçiştiriliyor. Toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda maskenin neredeyse unutulduğu bir ortamda yeni bir dalga çok daha bulaşıcı olacaktır” dedi.