Gaziantep’te ‘randevusuz muayene’ isyanı: Ya kuyruk, ya ölüm

Gaziantep’te randevusuz muayene olabilmek için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girmek zorunda kalan vatandaşlar, “Ya bekleyeceğiz ya öleceğiz” ifadelerini kullandı.

Ahmet KAYA

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SÖZCÜ'nün önceki gün iktidarın yanlış sağlık politikaları nedeniyle randevu alamadıkları için muayene kuyruğuna girenlerin çilesini yansıttığı “Bu da sağlığın faturası” haberinin ardından, kuyruğun yaşandığı Göllüce Mahallesi'ndeki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde birtakım önlemler alındı.

Bu kapsamda daha önce saat 7 olan hastaların kayıt işlemine 6'da başlandı.

Böylelikle dışarıdaki kuyruğun uzunluğu azaldı. Kayıt işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için iki yeni personel görevlendirildiği açıklandı.

Ayrıca, yığılmayı önlemek için hastaların ilgili bölümlere yönlendirilmesini sağlayacak triyaj uygulamasına başlandı.

SURİYELİ HASTALAR KABUL EDİLMİYOR

Hastane yetkilileri, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nden bölgedeki dar gelirli aileler ile akın köylerden gelen vatandaşların yararlandığını belirtirken, SGK'nın ödeme yapmaması nedeniyle Suriyeli hastalara ise acil dışında hizmet verilmediğini vurguladı.

Yetkililer, daha iyi hizmet verebilmek için Şehitkamil Belediyesi tarafından tahsis edilen sosyal tesise diş ünitesinin taşınacağını, oradan boşalan alanın ise farklı branşlarda hizmet için kullanılacağını da vurguladı.

BİR AY BEKLESEM HASTANEDE NE İŞİM VAR?

Sabah gün ışımasıyla birlikte muayene kuyruğuna giren vatandaşlar ise Gaziantep Üniversitesi Hastanesi ve diğer devlet hastanelerinden randevu alamamaktan yakınarak şunları söyledi:

*Ben acilen ticari taksi çağırmışım, hastaneye gitmişim. Acil gitmişim ben. Adam bana diyor, ‘Sana bir ay sonraya randevu' diyor.

*Bana ancak bir ay sonrasına randevu veriyor. Acil olmazsa benim orada ne işim var? Bir aya kadar gelsem zaten benim bir şeyim yok demek.

*Hastaneye de gitmeye de gerek yok bir ay evde ölümü bekle diyorlar yani. Buradakileri çoğunluğu kadın, yaşlı. Randevuları da yok çoğunun. Kuyruk ta öbür mahalleye kadar gidiyor.

BAZEN SAAT 5'TE GELİYORUZ

Muayene için bazen 5'te gelmek zorunda kalmaktan yakının bir başka hasta yakını ise bir -2 saat kuyrukta bekleyip muayene sırası aldığını, 1-2 saat de doktorları bekledikten sonra muayene olabildiklerini belirterek, “Başka hastanelerde randevu olmadığı için buraya geliyoruz. Diğer hastaneler uzun süre randevu veriyor. Biz de burayı tercih ediyoruz. İşimiz erken bitiyor. Doktorları da fena değil. Güzel doktorları var. Özellikle dahiliye doktoru Mehmet Akif Şahin. Çocuk doktorları değişmiş bilmiyorum” dedi.