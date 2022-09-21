Gen mutasyonu Alzheimer riskini yüzde 50 artırıyor

Bilim insanları, Alzheimer riskini yüzde 50 artıran yaygın olarak görülen bir genetik mutasyon belirlediler.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Araştırmacılar, Alzheimer’ın neden ortaya çıktığı ve nasıl tedavi edilebileceği ile ilgili çalışmalarına devam ederken yeni bir sonuca ulaştılar.

Uzmanlar, İngiltere’de ortalama yaşı 63 olan 18.330 kişinin beyin taramalarını analiz ettiler. Ve dört yetişkinden birinin, daha önce bilinmeyen küçük bir kimyasal veya mikroprotein üretimine müdahale eden bir mutasyon taşıdığını gördüler.

“Shmoose” adı verilen bu mikroproteinin mutasyona uğramış versiyonunun yüksek seviyeleri, beyinde biriken ve Alzheimer’a neden olan plakları tetikleyen sahte tau proteinleriyle bağlantılıydı. Analiz, mutant varyantı olan kişilerin Alzheimer teşhisi konma olasılığının yüzde 20 ila 50 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Güney Kaliforniya Üniversitesi’ndeki bir ekip tarafından yapılan buluş ile mikroproteini hedef alan gen tedavisi olasılığı da ortaya çıkmış oluyor.

Araştırmanın yazarlarından Profesör Pinchas Cohen, mutasyona uğramamış versiyonun uygulanmasının nörodejeneratif ve yaşlanma ile ortaya çıkan diğer hastalıklarda da fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Çağın hastalığı haline gelen Alzheimer için uzmanlar, bunama vakalarının yaklaşık yüzde 40’ının önlenebilir olduğuna ve alkol, obezite ve egzersiz eksikliği gibi faktörlerden kaynaklandığına inanıyor.

İlginizi Çekebilir 30'lu yaşlarda oynanan zekâ oyunları Alzheimer'ı önlüyor

İlginizi Çekebilir Alzheimer hastalığının kadınlarda neden daha çok görüldüğü belli oldu