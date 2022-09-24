Grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip aşısı geldi mi?

Sonbahar aylarının gelmesiyle grip salgını da arttı. Grip aşısı olmak isteyenler "grip aşısı geldi mi", "grip aşısı ne kadar" sorularının yanıtını araştırıyor. Grip aşısı eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başladı. SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısı fiyatı 243 lira olup, eczanelerden ücretli olarak alınabilecek.

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Sonbahar ve kış aylarında salgınlar yapan, hızla bulaşan bir hastalık olan grip, corona virüse benzer belirttiler sergilemesi nedeniyle endişe yaratabiliyor. Genellikle Eylül ayı itibariyle grip aşısı eczanelerden temin edilebiliyor.

GRİP AŞISI NE KADAR?

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 3,5 milyon grip aşısının bu ay içinde eczanelere gelmeye başlayacağını belirterek, aşı yaptırma hakkı olan hastaların aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabileceklerini bildirdi.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşılarının da mevcut olduğunu ifade etti.

Grip mevsiminin gelmesiyle vatandaşların gripten korunmak için aşılarını yaptırmaya hazırlandığını aktaran Saydan, “3,5 milyon grip aşısı eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başlayacak. Aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler. Ayrıca, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının da fiyatı 243 lira olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanacaktır.” bilgisini verdi. AA

ÖZELLİKLE KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

*5 yaşından küçük çocuklar,

*65 yaş ve üstü yetişkinler,

*Sağlık çalışanları,

*Hamile veya doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar,

*Huzurevleri ve uzun süreli bakım tesisleri sakinleri,

*Astımı olanlar,

*Nörolojik ve nörogelişimsel durumlar (beyin, omurilik ve periferik sinir ve kas bozuklukları, örneğin serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engel, orta ila şiddetli gelişimsel gecikme, kas distrofisi ve omurilik yaralanması dahil),

*Kronik akciğer hastalığı (örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz),

*Kalp hastalığı (örn. Konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı),

*Kan bozuklukları (örneğin, orak hücre hastalığı),

*Endokrin bozuklukları (örn. Diabetes mellitus),

*Böbrek hastalıkları,

*Karaciğer hastalıkları olanlar,

*Metabolik bozukluklar (örneğin kalıtsal metabolik bozukluklar ve mitokondriyalbozukluklar),

*Hastalık (örn., HIV, AIDS, kanser) veya ilaç (ör., Kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kronik glukokortikoidler) nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi,

*Uzun süreli aspirin tedavisi gören 19 yaşından küçük çocuklar,

*Aşırı obezitesi olan kişiler (vücut kitle indeksi [BMI] ≥40)