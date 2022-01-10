Güncel corona tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefatta son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Ocak 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Ocak verilerine göre, 403 bin 104 test yapıldı.

Son 24 saatte, 65 bin 236 yeni vaka tespit edildi. Bugün 38 bin 242 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 141 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 9 Ocak verilerine göre, dün 384 bin 49 test yapılmıştı. Dün, 61 bin 727 vaka tespit edilirken, 173 kişi hayatını kaybetmiş ve 35 bin 163 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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