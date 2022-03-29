Yeni vaka sayısı arttı! İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 63 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Mart Salı gününün verilerine göre, 288 bin 968 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 16 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, 16 bin 190 yeni vaka tespit edilirken 63 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 21 bin 256 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,34 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,08 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaşların sayısı toplamda 146 milyon 881 bin 913’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Tabloda, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN 61 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 28 Mart Pazartesi gününün verilerine göre, 14 bin 364 vaka tespit edilirken 61 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 272 bin 435 test yapılmış ve 18 bin 526 kişi sağlığına kavuşmuştu.