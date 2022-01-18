Yeni vaka sayısında büyük artış! Bakan Koca’dan vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 157 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Ocak Salı gününün verilerine göre, 418 bin 253 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 70 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 69 bin 658 yeni vaka tespit edilirken, 157 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 77 bin 612 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından corona virüsü salgınıyla ilgili vatandaşları uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin” dedi.

DÜN 162 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 17 Ocak Pazartesi gününe ait verilere göre, 64 bin 935 vaka tespit edilirken 162 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 403 bin 836 test yapılmış ve 72 bin 106 kişi sağlığına kavuşmuştu.