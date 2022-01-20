Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 166 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 20 Ocak Perşembe gününe ait verilere göre, 414 bin 312 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 72 BİN SINIRINDA

Verilere göre, 71 bin 843 yeni vaka tespit edilirken 166 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 85 bin 948 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI ÇAĞRISI

Güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı” dedi.

DÜN 176 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 19 Ocak Çarşamba gününe ait verilere göre, 72 bin 615 vaka tespit edilirken 176 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 412 bin 31 test yapılmış ve 84 bin 426 kişi sağlığına kavuşmuştu.