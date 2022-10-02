Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü

Sakarya'da arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynayan İlhan İltaş (29), aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İltaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Serdivan ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalışan İlhan İltaş, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte ilçede bulunan bir halı sahada futbol oynamak için buluştu. İlhan İltaş maç sırasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi kalp krizi geçirdiği belirlenen İlhan İltaş’a ilk müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan İlhan İltaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlhan İltaşın cenazesi toprağa verilmek üzere Bitlis’e götürüldü. (DHA)