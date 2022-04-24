‘Halkla hekimleri karşı karşıya getirecek uygulamadan vazgeçilmeli’

Kamuda randevusuz hasta kabulüne başlanması hakkında yazılı bir açıklama yapan Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut, halka hekimleri karşı karşıya getirecek uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi ve popülist yaklaşımlar yerine gerçekçi çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.

İsmail AKIN

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Kamuda randevusuz hasta kabulü uygulamasının bir ay önceden başlatıldığını hatırlatan Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut; “Resmi yazı yaklaşık bir ay önce hastanelere gönderildi.

Kuşkusuz MHRS sisteminde de ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Hastalarımız randevu alamıyor ve ciddi mağduriyetler yaşanıyordu. Ancak bu uygulama sorunları ve mağduriyetleri çözmekten çok uzak. Hastalarımızın yararına olmayıp, hatta zararınadır.

Hizmet kalitesi azalacaktır. ”Üstelik daha ciddi sorunlar yaratacaktır. Hastalar ve hasta yakınları ile hekimleri karşı karşıya getirecek, hekimlere yönelik şiddeti artıracaktır. Hastaneler müracaat edenlerin sayısı artacaktır“ dedi.

“POPÜLİST YAKLAŞIMLARDAN VAZGEÇİLMELİ”

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi; “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ne kadar iyi organize edilir ve sağlam temellere oturtulursa o ülke halkı için sağlık sorunları o ölçüde çözümlenir. Aklın ve bilimin bize gösterdiği basamaklandırılmış hizmetidir.

1. basamakta tanı ve tedavisi gerçekleştirilemeyen hastalar, 2. basamak sağlık kuruluşu olan hastanelere sevk edilirler. 2. basamakta, sevk edilen hastanın hastalığı, ilgili uzman hekim tarafından tedavi edilir.

Tedavinin yapılamadığı ya da daha ileri tetkik ve tedavilerin gerektiği durumlarda ise 3. basamak olan eğitim hastaneleri veya özel dal hastanelerine sevk yapılır. Böylece 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında 1. basamakta teşhis ve tedavisi yapılabilecek hastaların yığılması önlenmektedir”

“ÇÖZÜM BASAMAKLANDIRILMIŞ SAĞLIK SİSTEMİ”

Randevu alamama, muayene olamama, hastanelerde yığılma gibi sorunların çözümünün basamaklandırılmış sağlık sistemiyle mümkün olduğunu ifade eden Akbulut , “Basamaklar arası geri bildirimi de içeren bir sevk sistemi biran önce kurulmalıdır.

Birinci basamakta hizmet bölge ve nüfus tabanlı olmalı, koruyucu, iyileştirici, esenlendirici sağlık hizmetlerinin birlikte verilmelidir“ vurgusu yaptı.