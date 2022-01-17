Hamile hemşireyi darbedenlerin serbest bırakılmasına sendikalardan tepki

Hamile hemşire Gülhan D., İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 4 kişi tarafından darbedildi. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, faillerin tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakıldığını açıkladı ve sendika olarak eylem kararı aldıklarını belirtti.

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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleşti. Gebe olduğu belirtilen hemşire Gülhan D., bir hastasına tedavi uyguladığı sırada, serviste yatan başka bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı. Hemşire Gülhan D.'nin “Gebeyim” diyerek saldırganları durdurmaya çalıştığı ancak darbedildiği öğrenildi.

“4 KİŞİ TARAFINDAN SAÇLARI YOLUNDU, YERE YATIRILDI, KARNI TEKMELENDİ”

Hastanede açıklamalarda bulunan Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) Genel Başkanı Yunus Şimşek, “Acil servise gelen bir hastanın 4 yakını tarafından, başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada gebe bir hemşire meslektaşımızın saçları yolunmuş, yere yatırılmış karnı tekmelenmiş, ‘gebeyim’ demesine rağmen tekmelenmeye yine devam edilmiş ve üzerine torba, su, ayran gibi eşyalar atılmıştır” dedi.

“FAİLLER TUTUKSUZ YARGILANACAK”

HEP-SEN, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada faillerin serbest bırakıldığını duyurdu. Şimşek, “Dün gece Çam ve Sakura Hastanesi’nde görevi başında gebe bir meslektaşımıza yapılan insanlık dışı şiddete karşı sendikamız savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Faillerin tutuksuz yargılanacağı kararı adalet ve vicdan duvarını darmadağın etmiştir. Sendikamızın merkez yönetim kurulu ve danışma kurulumuz, oy birliği ile eylem kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

TTB’DEN ‘ŞİDDET YASASI’ ÇAĞRISI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yaşanan olayın ardından, “Artık yeter! Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği olarak önerdiğimiz sağlık emek-meslek örgütlerinin desteklediği etkili ve caydırıcı yeni bir ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ çıkarılsın” mesajı paylaştı.

İSTANBUL TABİP ODASI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada da “İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görev yapan gebe hemşire 4 hasta yakını tarafından darbedilmiştir. Sağlıkta Şiddeti Önleme Kanunu tekrar ele alınarak, cezalar ağırlaştırılmalı, şiddeti uygulayanın cezası ertelenmemelidir” denildi.