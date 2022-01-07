Hasta bezlerine yüzde 60’a yakın zam geldi

Hasta, yaşlı ve engellilerin kullandığı alt bezlerine yüzde 60'a yakın zam geldi. Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyet Üyesi Yücel Yenilmez, Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) ödeme miktarının aynı kalması nedeniyle hasta bezi kullanan vatandaşların ceplerinden çok daha fazla para çıktığını ve hastaların mağdur olduğunu söyledi.

Kemal ATLAN

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Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları ile 2022 yılına zam yağmuru ile giren vatandaşlar, her geçen gün yeni zamlarla karşı karşıya kalıyor. Son olarak hasta, yaşlı ve engellilerin kullandığı ‘hasta bezi’ fiyatlarına yüzde 60’a yakın zam geldi. Hasta bezlerinin bir kısmının karşılandığı Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) ödeme miktarının ise aynı kalması hastaları mağdur ediyor.

HASTALAR BU FİYATLARA NASIL BEZ ALABİLSİN?

Medikal malzeme ve ilaçlarda yaşanan tedarik sıkıntısının yanı sıra kur farkından kaynaklı fiyat artışları da her geçen gün ürünlere yansıyor. Medikal ürünler ve ilaçların zamlanması vatandaşları mağdur ediyor. Hasta bezlerine son 6 ay içerisinde yüzde 100’e yakın zam geldi. Son gelen yüzde 60’lık zammın hasta ve hasta yakınlarını çok mağdur edeceğini ifade eden Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyet Üyesi Yücel Yenilmez, “Geçen ay 80 lira olan en ucuz olan bel bağlamalı bez yeni düzenleme ile 130 lira oldu. Külot halinde olan yine en ucuz olan hasta bezi ise 160 liradan 220 liraya çıktı. Bu söylemiş olduğum bezlerin içerisinde 30 tane var. Bir paketi hastaya yeterli değil. SGK çocuk hasta için 2 aylık 305, yetişkin için 2 aylık 395 TL ödeme yapıyor. Geri kalanını ise vatandaş ödüyor. Vatandaş 8 paket hasta bezi almak için eczaneye 1500 liraya yakın fark olarak bir ödeme yapması gerekiyor. Devlet kendi ödemiş olduğu kısma zam yapmadı. Onun için gelen zam vatandaşa yansıyor şu anda” dedi.

HASTALAR MAĞDUR

Eczanelerde bez konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını da belirten Yenilmez, “Hasta bezi fiyatları çok yüksek. Vatandaş bu fiyatlarla nasıl hasta bezi alabilsin? Eczacı da veresiye verebilecek durumda değil. Çünkü her geçen gün zam geliyor. Sattığı bezi tekrar gerisin geriye koyması lazım. Devletin ödediğinin neredeyse 4 katını vatandaş ödüyor. Hastalar ve hasta yakınları mağdur. Sadece bez parasına 1500 lira gibi rakamları vatandaş nasıl ödeyebilir? Kağıda gelen zam otomatikman hasta bezlerine de yansıdı. Önümüzdeki ay bu rakamlara bez bulunabilir mi? onu da bilmiyoruz. Eczacılarımız hastalarımıza ucuz bez temin etmek için, toplu ucuz bez arayışı içerisinde. Devletin Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki 400 lira olan katkısını artırması gerekiyor” şeklinde konuştu.