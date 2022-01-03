‘İsrail, Omicron nedeniyle sürü bağışıklığına ulaşabilir’

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın baş danışmanı Nachmann Ash, Omicron vakalarındaki artış sonucu ülkenin sürü bağışıklığına ulaşabileceğini, ancak bunun için bedel ödemek zorunda kalacağını ifade etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail’in en üst düzey sağlık danışmanı Nachmann Ash, Omicron vakalarındaki artış sonucu ülkenin sürü bağışıklığına ulaşabileceğini söyledi.

“Sürü bağışıklığının bedeli çok sayıda enfeksiyon. Bunun için gereken sayı yüksek” diyen Ash, sürü bağışıklığına enfeksiyonla değil aşılamayla ulaşılmasını tercih ettiğini ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsle mücadele heyetinin başı Salman Zarka ise sürü bağışıklığının garanti olmadığını belirterek “Özellikle iyileşen insanların yeniden enfekte olduğunu gördüğümüz tecrübeler ışığında bu konuda çok ihtiyatlı olmalıyız” dedi.

İngiliz kamu yayın kurumu BBC'ye göre uzmanlar, İsrail’de ocak ayı sonuna dek 4 milyon kişinin enfekte olabileceği uyarısında bulunuyor.

Başbakan Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada hükümetinin mevcut politikasının vakalardaki artışı önlemeyeceğini söylemişti.

4. DOZ AŞI UYGULAMASI BAŞLAYACAK

Vaka sayısının önüne geçmeye çalışırken bir yandan da ekonomiyi korumak için kapanmaya gitmeyen İsrail hükümeti, 60 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarına 4. doz aşı uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Ülkede son 10 günde Omicron'un etkisiyle günlük vaka sayısı dört kat artarak 3500'ü aştı ancak ölüm oranlarında benzer bir artış görülmedi.

10 milyona yakın İsrail nüfusunun üçte biri iki ya da üç doz aşı yaptırdı ancak işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin sadece dörtte birinin aşılanması tartışma yaratıyor.

BM uzmanları, İsrail’in aşı programına kontrol ettiği Filistin topraklarındaki nüfusu dahil etmemesini eleştirmişti.