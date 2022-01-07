İstanbul’da corona vaka sayıları yükseldi, hastanelerde test kuyrukları uzadıkça uzadı

Salgında vaka sayıları yükselişe geçti. Dün açıklanan verilere göre 70 bine yakın yeni vaka tespit edildi. Vakalardaki artış, hastanelerdeki PCR sıralarına da yansıdı. Vatandaşlar test yaptırabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul’da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ndeki kuyruk ise dikkat çekti. Çok sayıda vatandaşın sırada beklediği görüldü.

Batuhan SERİM

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Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre son 24 saatte 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada özellikle İstanbul'a dikkat çekerek, “Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu” dedi.

PCR KUYRUKLARINDA BÜYÜK KALABALIK

İstanbul'daki devlet hastenelerinde PCR testi noktalarındaki görüntüler de durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Dün akşam Ümraniye Devlet Hastanesi'nde uzun test kuyrukları oluştu.

SIRAYI GÖRÜNCE GERİ DÖNENLER OLDU

SÖZCÜ muhabirinin bugün öğlen saatlerinde Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde çektiği görüntülerde de aynı durum görüldü. Kimisi belirti gösterdiği için, kimisi tedbiren, kimisi ise seyahat etmek için test yaptırmaya geldiğini söyledi.

Belirti gösteren veya göstermeyen yüzden fazla vatandaşın iç içe kuyruk oluşturması dikkat çekti. Sırayı gören bazı vatandaşların şaşkınlıkla tepki verdiği ve sıraya girmeye endişe ederek test yaptırmadan geri döndüğü gözlemlendi.