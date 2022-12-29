Kedinin ısırdığı veteriner hekim, kuduz aşısı bulamadı

Bursa'da tedavi ettiği kedinin ısırdığı veteriner hekim, 24 saat içinde yaptırması gereken kuduz aşısını Bursa'da ve Balıkesir'de bulamadı. Halk sağlığının ciddi anlamda tehdit altında olduğunu belirten Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, yetkilileri tedbir almaya davet etti.

Halil ATAŞ

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Bursa’da tedavi ettiği kedinin ısırdığı veteriner hekim, gittiği hastanede kuduz aşısı olmadığı için aşı yaptıramadı. 24 saat içinde kuduz aşısı yaptırması gereken veteriner, Bursa’da ve Balıkesir’de aşı bulamadı.

“EN YAKIN İLE YÖNLENDİRİLDİ”

Hastanede kuduz aşısının olmadığını gösteren belgeyi paylaşan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, şunları kaydetti:

* “Nilüfer ilçesinde 27.12.2022 tarihinde bir meslektaşımız, muayenehanesine getirilen bir kedi tarafından tırmalanmış ve ısırılmıştır. Kuduz aşısı yaptırmak isteyen meslektaşımız gerekli yerlere başvurduğunda Bursa'da kuduz aşısı bulunmadığı gerçeği ile yüzleşerek ‘Geçmiş olsun. 24 saat içinde kuduz aşısı yaptırmanız gerekiyor. En yakın ile gidip aşınızı yaptırın’ yanıtını almıştır.

* Bunun üzerine derhal Balıkesir'e ulaşan meslektaşımız orada da aşı bulunmadığı yanıtını almıştır. Ve 24 saat içinde olması gereken aşıya ulaşamamıştır. Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak ilimizde kuduz aşısı olmadığını belgeleri ile kamuoyuna açıklamaktan dolayı üzüntü ve kaygı duymaktayız. Hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı için çalışan veteriner hekimler bile kuduz aşısına erişemiyorsa, 2023 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde sağlıklı bir toplumdan bahsedebilir miyiz?”

“HER GÜN BAŞTA KUDUZ OLMAK ÜZERE ZOONOTİK HASTALIKLARLA YÜZ YÜZEYİZ”

Hekimlerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Baysal, şöyle konuştu:

* “Bu vahim olay başka gerçekleri de gözler önüne sermesi açısından önemlidir. Biz veteriner hekimler her gün bu gibi tehditlerle yüz yüze çalışıyoruz. Klinikler, belediyeler, fakülteler, gıda işletmeleri, tarım il-ilçe müdürlükleri gibi görev yerlerimiz farklı da olsa, veteriner hekim ya da stajyer/intern veteriner hekim de olsak durum değişmemektedir. Hepimiz, her gün başta kuduz olmak üzere zoonotik (hayvandan insana bulaşan) hastalıklarla yüz yüzeyiz.

* Toplum sağlığı ve hayvan refahı için yaşamı desteklerken verdiğimiz yaşam mücadelemizin görülmesini ve bizi hayattan koparabilecek tehditlerin yok edilmesini talep ediyoruz. Yaşatmak için yaşamamız gerekmektedir. Bu bizim en temel hakkımızdır. Güvencesiz çalışma koşulları hayatımızı tehdit etmektedir.”

“ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK İLLERİNDEN BİRİNDE KUDUZ AŞISINA ERİŞİLEMİYOR”

“Sağlık hizmeti verdiğimiz halde sağlık çalışanı statüsünde değerlendirilmeyişimiz kabul edilemez bir durumdur” diyen Baysal, şöyle devam etti:

* “Ülkemizin en büyük illerinden birinde veteriner hekimlerin bile kuduz aşısına erişemediği bir durumda ortaya çıkması son derece çarpıcıdır. Toplum sağlığını korumak ve hayvan refahını savunma görevini yerine getirme iradesindeki veteriner hekimler başta olmak üzere kuduz tehdidi altındaki her vatandaşımız, her nerede yaşıyorsa kuduz aşısına erişebilmelidir.

* Bundan sonraki süreçte, stajyer/intern veteriner hekimler ile klinisyen tüm hekimlerin koruyucu amaçla kuduz aşısı olmalarını sağlamak için girişimlerimizi başlattık, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile de bilgi paylaştık, süreci birlikte yürüteceğiz.

* Koruyucu sağlık hizmetlerinin merkezinde olan bir meslek grubunun koruyucu sağlık hizmetlerinden yoksun tutulması kabul edilemez. Bu konuda yetkili mercilerden de duyarlılık talep etmekteyiz.”