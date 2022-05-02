Kilo vermenin ve formu korumanın 7 kolay yolu

Kilo vermek ve verilen kiloyu korumak sanılandan zor görünebiliyor. Ama çeşitli uzmanların verdiği bu tavsiyeler sayesinde siz de formunuzu rahatça koruyabileceksiniz.

Sozcu.com.tr

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Times, kilo vermek ve verilen kiloyu korumak için önerilen 7 yolu derledi. Bu yöntemlerle artık hem kilo vermek hem de verilen kiloyu korumak mümkün olacak.

İşte kilo vermenize ve verdiğiniz kiloyu korumanıza yardımcı olacak 7 öneri…

ARALIKLI ORUCU DENEYİN

Yapılan araştırmalar günde 8-10 saat yemek yemeyi ve kalan 16-14 saat oruç tutmayı kilo verip almamanın en iyi yollarından biri olarak gösteriyor. Chicago, Illinois Üniversitesi Uygulamalı Sağlık Bilimleri Koleji’nde kinesiyoloji ve beslenme profesörü olan Krista Varady tarafından geçen yıl yayınlanan bir incelemede, aralıklı oruç uygulayan insanların vücut ağırlıklarının ortalama yüzde 3’ünü kaybettikleri tespit edildi. Varady, “Vücudunuzu biraz daha az yemeye kandırıyorsunuz ve bu yüzden kilo verebiliyorsunuz” dedi.

HER GÜN KARA DUT YİYİN

Belfast Queen’s Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Aedin Cassidy’nin araştırmasına göre, koyu renkli meyveleri tüketmek, bir doz lif, C vitamini ve flavonoid, antosiyanin gibi doğal olarak oluşan bitki bileşikleri sağlar, bu da sağlığı artırır ve aynı zamanda kilo vermenize de yardımcı olur. Cassidy, British Medical Journal’da yayınlanan ve 24 yıl boyunca takip edilen 124.086 kişiyi kapsayan araştırmalarından birinde, düzenli olarak çilek, kiraz veya elma yiyen orta yaşlı insanların yirmi yıl boyunca hiç kilo almadıklarını ve zayıfladıklarını buldu.

HAFTADA 3 KEZ EGZERSİZ YAPIN

Plos One dergisinde yapılan bir araştırmaya göre, kasları güçlendirmek için direnç antrenmanı yapan kişilerin zamanla aşırı kilolu olma olasılığı, bundan kaçınan kişilere göre yaklaşık yüzde 30 oranında daha az. Ayrıca geçen yıl New South Wales Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yalnızca kuvvet antrenmanıyla bile yağ ve kilo kaybedilebileceğini ortaya çıkardı. UNSW’de bir egzersiz bilimcisi olan Dr. Mandy Hagstrom’a göre, yağ kaybını görmek için haftada üç kez 45-60 dakikalık direnç eğitimi yapmanız gerekir.

HER GÜN YOĞURT YİYİN

Protein açısından zengin olan yoğurt, yüksek karbonhidratlı bir kahvaltıdan daha tok hissetmenizi sağlar, bu da birkaç saat sonra açlık nöbetlerini önlemeye yardımcı olabileceği ve düzenli olarak yemek yemenin kilo vermeye yardımcı olabileceği anlamına gelir. International Journal of Obesity’deki bir makalede gözden geçirilen 22 çalışma, yoğurt yiyenlerin, onu çok sık veya hiç tüketmeyenlere göre tipik olarak daha ince bel ve daha düşük vücut yağına sahip olduğunu buldu.

DAHA FAZLA FERMENTE GIDA TÜKETİN

Kimchi, kefir, lahana turşusu ve kombucha gibi yiyecekler, bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca bakteri, virüs ve mantar olan mikrobiyomun sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur ve ayrıca kilo kontrolüne de yardımcı olabilir. Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, iyi bağırsak mikroplarının varlığının, diyet yapanların kaç kilo verebileceğini etkilediğini tespit etti. Her ay sürekli olarak kilo verenler, daha fazla mikrobiyal çeşitliliğe sahipti.

ATIŞTIRMALIK OLARAK FINDIK TÜKETİN

Öğünler arasında birkaç sade, kavrulmamış Brezilya fıstığı, kaju fıstığı, fındık, makademya, ceviz, çam fıstığı, Antep fıstığı veya ceviz tercih edin. Araştırmalar, sade bir çubuk kraker atıştırmak yerine bu fındıklardan 40 gram atıştırarak diyet yapanları inceledi. 24 hafta sonra fındık atıştıranlar kilo kaybını korurken, çubuk kraker yiyenler aynı sayıda kalori almalarına rağmen kilo alıyorlardı. UCLA’da tıp profesörü ve makalenin başyazarı Zhaoping Li, “Yemişler harika bir protein, sağlıklı yağ ve lif kaynağıdır, bu da onları bu kadar doyurucu yapan şeydir” dedi.

HER GECE FAZLADAN 1 SAAT UYUYUN

Chicago Üniversitesi’nde yakın zamanda yapılan bir araştırma, gece sadece bir saat fazladan uyumanın insanların kilo kaybetmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Chicago Üniversitesi’nden Dr. Esra Tasali, genellikle gece 6,5 saatten daha az uyuyan genç, fazla kilolu yetişkinlerin bu süreyi gece ortalama 1,2 saat artırdıklarında, günde 270 kalori az aldıklarını buldu.

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