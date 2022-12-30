KLİMİK uyardı: Çiğ hamur yemeyin

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC), gıda zehirlenmesine neden olabilecek mikroplar barındırabildiği için çiğ hamur yenmemesi ile ilgili uyarısını paylaştı. Kurabiyeler, browniler, kekler veya ekmekleri fırına vermeden önce hamurun tadına bakmanın koli basili (E. Coli) vakasına neden olabileceğini hatırlattı.

Latif SANSÜR

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Kurabiyeler, kekler, browniler, turtalar, tortillalar, pizzalar, bisküviler, krepler ve ekmeklerin fırına verilmeden önce hamurunun tadına bakmanın sıradan gelebileceğini, ancak çiğ hamur tatmanın çok tehlikeli sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekilerek “Çiğ hamur yemeyin” uyarısı yapıldı.

CDC'nin yaptığı araştırma ve uyarılarını paylaşan KLİMİK'in açıklamasında, “Un çiğ gıda gibi görünmese de çoğu un çiğdir; yani gıda zehirlenmesine neden olabilecek mikropları yok etmek için işlem görmemiştir. Henüz tarladayken tahıla veya üretim aşamasında una zararlı mikroplar bulaşabilir. Tahılın öğütülmesi ve unun ağartılması gibi işlemler zararlı mikropları öldürmez; marketten satın aldığınız unlarda veya un karışımlarında zararlı mikroplar bulunabilir. Çiğ hamur yerseniz hastalanabilirsiniz. Mikroplar sadece un pişirildiğinde ölür” denildi.

“ÇİĞ YUMURTA SALMONELLA İÇEREBİLİR”

Hasta edebilecek bileşenlerden diğerinin de hamurda bulunan çiğ yumurta olduğu, çiğ ve az pişmiş yumurtaların gıda zehirlenmesine neden olan Salmonella mikrobu içerebileceğine yer verilen açıklamada, CDC'nin şu uyarı ve önerilerine yer verildi:

* Çiğ hamurun tadına bakmayın veya yemeyin. Kurabiyeler, kekler, browniler, turtalar, tortillalar, pizzalar, bisküviler, krepler veya ev yapımı oyun hamuru ve süsler gibi çiğ unla hazırlanan hamurların tümü buna dahildir.

* Çocukların, oyun hamurları da dahil olmak üzere, çiğ hamurlarla oynamasına veya yemesine izin vermeyin.

* Kurabiye hamuru gibi çiğ hamurları ve kek karışımlarının hamurlarını yemeden önce pişirin.

* Yiyecekleri pişirirken tarifteki veya paket üzerindeki talimatları izleyin. Tarifte veya talimatlarda belirtilen pişirme derecesine ve süresine uyun.

* Kek karışımı veya kurabiye hamuru gibi çiğ yumurta veya çiğ un içeren ürünleri milkshake hazırlarken kullanmayın.

* Çiğ kurabiye hamurunu dondurma yapımında kullanmayın.

* Un ve yumurta gibi çiğ gıdaları yenmeye hazır gıdalardan ayrı tutun; çünkü un toz halinde olduğu için kolayca yayılabilir.

* Çiğ hamur veya yumurta içeren ürünleri (örneğin, marketten alınan kurabiye hamuru) pişirene kadar soğukta saklamak için paketteki talimatları izleyin.

* Un, yumurta veya çiğ hamurla uğraştıktan sonra iyice temizlenin.

* Un ve çiğ yumurtayla veya dokundukları yüzeylerle temas ettikten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkayın.

* Kullandığınız kapları, tezgahı ve diğer yüzeyleri sıcak ve sabunlu suyla yıkayın.