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Koca’dan istifa eden hekimlerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memuriyetten istifa eden hekimlerle ilgili açıklamada bulundu.

Yayınlanma: 20:50 - 20 Nisan 2022 Güncellenme:
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Koca’dan istifa eden hekimlerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Memuriyetten istifa eden hekimlerle ilgili yeni kararı duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Her ne suretle olursa olsun, MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ OLAN ve SON TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.”

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