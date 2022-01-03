Körinin cinsel sağlığa etkisi

Yeni bir araştırmaya göre köride bulunan bir baharat, erkeklerin sperm hareketlerini artırıyor.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar körinin yaraları konusunda yaptıkları deneylerde baharatın yeni bir faydasını ortaya çıkardılar. Körinin tohumlarından yapılan takviye 500 mg Furosap dozu, üç ay boyunca her gün 35 ila 60 yaşları arasındaki 100 erkeğe verildi.

Takviyeyi kullanan erkeklerde sekizinci haftaya kadar sperm hareketleri önemli ölçüde arttı. Ayrıca deneklerde cinsel dürtüde artış görüldüğü gibi zihinsel ve kalp sağlığında da olumlu etkileri olduğu ortaya çıktı

Birleşik Krallık’taki yedi heteroseksüel çiftten birinin sorun yaşadığı ve erkeklerin yüzde yedisinin kısırlıktan etkilendiği tahmin ediliyor.

Araştırma ekibinden Hindistan, Lucknow’daki King George’s Tıp Üniversitesi’nden araştırmacılar şunları söyledi: “Furosap, testosteron seviyelerini ve sağlıklı sperm profilini iyileştirmede güvenli ve etkili.”

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