Korkutan veriler: Yeni Covid-19 dalgası geliyor

Corona virüsü salgını bitmek bilmiyor... Test sayısının giderek azalmasına rağmen Avrupa'da DSÖ verilerine göre vaka sayılarının artış gösterdiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını endişe yaratmaya devam ediyor… 2019’un son haftalarından beri küresel bir korku ve paniğe sebebiyet veren corona virüsü salgınına karşı normalleşme çabaları olsa da veriler tamamen farklı bir tabloyu gözler önüne seriyor.

Özellikle Covid-19’un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantının aşı ve önceden hastalanmaya bağlı bağışıklığı alt etmeyi başarmasıyla ve sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi önlemlerin azaltılması vaka sayılarında yeniden bir artışı da beraberinde getirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Covid-19’un özellikle Avrupa’da tekrar artışa geçtiğimi aktarırken, “Havaların soğumasıyla birlikte yeni bir Covid-19 dalgası yaklaşıyor ve sağlık çalışanları aşı olunmaması ve hatırlatma dozu konusundaki belirsizlikler sebebiyle vakaların artabileceğini açıklıyor” ifadelerini kullandı.

Omicron varyantının alt türlerinin baskın virüs haline gelmeye başladığını aktaran Reuters’ın haberinde Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri de kamuoyu ile paylaşıldı. DSÖ’nün verilerine göre Avrupa Birliği’nde toplam vaka sayısı 1.5 milyon olarak açıklanırken bu da önceki haftaya göre yüzde 8’lik bir artışa denk geliyor. Üstelik bu rakama ulaşılırken yapılan test sayısında da bir düşüş olduğu belirtildi.

YOĞUN BAKIMA YATIŞ YÜZDE 21 ARTTI

Avrupa genelinde hastaneye yatışlarda bir artış görülürken İtalya’da 4 Ekim’de tamamlanan haftada hastaneye yatışlar yüzde 32, yoğun bakıma yatış ise yüzde 21 oranında arttı. Aynı hafta Birleşik Krallık’ta vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 45 artarken aşılanma oranlarındaki sonuçlar da öne çıktı.

Geçen yıl bu dönemde haftada 6 ile 10 milyon doz aşı yapılırken bu yıl bu sayı 1 milyon ile 1.4 milyon arasında kaldı. DSÖ’ye danışmanlık veren ETAGE’nin başkanı Adam Finn, “İnsanlarda sahte bir güvenlik hissiyatı oluştu. İnsanlar normale dönmeye başladı ve siyasetçiler de bunu destekliyor” dedi.