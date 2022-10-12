Lübnan’da kolera nedeniyle 1 kişi öldü
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede geçen haftadan bu yana yayılmaya başlayan kolera nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlık, ülkenin kuzey kesiminde yayılmaya başlayan kolera vakaları hakkında güncel bilgi paylaştı.
Açıklamada, son 24 saat içerisinde kolera nedeniyle 1 hastanın vefat ettiği, 8 kişin koleraya yakalandığı ifade edildi.
VAKA SAYISI 26’YA YÜKSELDİ
Ayrıca açıklamada, toplamda ülkede vaka sayısının 26'ya yükseldiği kaydedildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA, 6 Ekim’de, ülkede 1993’ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti. (AA)