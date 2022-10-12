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Lübnan’da kolera nedeniyle 1 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede geçen haftadan bu yana yayılmaya başlayan kolera nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Lübnan’da kolera nedeniyle 1 kişi öldü

Bakanlık, ülkenin kuzey kesiminde yayılmaya başlayan kolera vakaları hakkında güncel bilgi paylaştı.

Açıklamada, son 24 saat içerisinde kolera nedeniyle 1 hastanın vefat ettiği, 8 kişin koleraya yakalandığı ifade edildi.

VAKA SAYISI 26’YA YÜKSELDİ

Ayrıca açıklamada, toplamda ülkede vaka sayısının 26'ya yükseldiği kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, 6 Ekim’de, ülkede 1993’ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti. (AA)

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