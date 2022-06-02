Maymun çiçeği hastalığı ile korkutan açıklama: Hamileler dikkat

Dünya corona virüsü salgınıyla mücadeleye devam ederken 30 ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili endişe yaratan bir açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği panelde geldi.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, son dönemde 30 ülkede tespit edilen ve yüzlerce insana bulaşan maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bir etkinlik düzenledi.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen bilim insanları ve uzmanların yer aldığı etkinlikte söz alan epidemiyoloji doktoru Olumuyiwa James Peter, hastalığın anneden çocuğuna plasenta aracılığıyla geçme ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi.

“BU YIL 66 KİŞİ ÖLDÜ”

Etkinlikte konuşan DSÖ’den üst düzey yetkili Maria Van Kerkhove ise maymun çiçeği salgınının nasıl yayıldığının halen bilinmediğini söyledi.

Van Kerkhove, “Maymun çiçeği hastalığının konağı bilinmiyor” diyerek incelemelerin devam ettiğini dile getirdi. Van Kerkhove, “Afrika’da bu yıl binlerce şüpheli vaka vardı ve hastalığa bağlı 66 ölüm kayıtlara geçti” dedi.

DSÖ’de üst düzey görev üstlenen ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak görev alan Van Kerkhove, salgının adının belirlenmesi ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Virüsün şu an Batı Afrika ve Kongo soyundan geldiğinin bilindiğini dile getirdi.

SEMPTOMLARI ÇOK BARİZ

Bilim insanları ve doktorlar maymun çiçeğinin semptomlarını ise şöyle sıraladı:

– Yüksek ateş

– Baş ağrısı

– Kas ağrısı

– Sırt ağrısı

– Şiş lenf nodülleri

– Üşüme

1958 YILINDA TESPİT EDİLDİ

Genelde batı ve orta Afrika’nın tropik bölgelerinde rastlanan maymun çiçeği hastalığı ilk olarak 1958’de ortaya çıktı. İlk vaka ise 1970’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tespit edildi.

ABD’deki ilk vaka 2003 yılında tespit edilirken vahşi hayvanlarda tespit edildikten sonra insanlarla temasta ya da iyi pişmemiş etin tüketilmesi sonrasında bulaşabiliyor. Ciltteki yaralardan, solunum yolu aracılığıyla ya da göz, burun ve ağızdan bu hastalık yayılıyor.

Hava partiküllerinden bulaşan hastalığın semptomları arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı ve lenf nodüllerinde şişme görülebiliyor. En belirgin semptomu ise yüzde ve ayak tabanlarıyla avuç içinde kabarıklıklar olarak biliniyor.

Her ne kadar genelde hafif semptomlarla geçse de bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.