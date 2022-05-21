Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir, bulaşır mı?

Afrika’da bulunan nadir bir hastalık olan bir maymun çiçeği hastalığı son zamanlarda Avrupa'nın birçok ülkesinde görüldü. Vakalardaki ani artış, dünya çapındaki halk sağlığı uzmanlarını endişelendiriyor. Maymun çiçeği belirtileri arasında ateş, kas ağrıları, titreme ve halsizlik yer alıyor. Daha ciddi vakalarda, genellikle yüzde ve cinsel organlarda suçiçeği ve çiçek hastalığında görülenlere benzeyen bir döküntü gelişebilir. Maymun çiçeği ile enfekte olanlar genellikle enfeksiyondan 7 ila 14 gün sonra belirtileri göstermeye başlıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nadir bir hastalık olan maymun çiçeği ilk olarak 1958’de araştırma için tutulan maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalığın iki salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedildi. Maymun çiçeği hastalığı genellikle kemirgenler gibi enfekte hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Virüs insanlar arasında kolayca yayılmıyor ancak insandan insana bulaşma tipik olarak büyük solunum damlacıkları yoluyla gerçekleşiyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen nadir bir hastalıktır. CDC'ye göre virüs ilk olarak 1958'de araştırma maymunlarının kolonilerinde keşfedildi.

Virüsün insandaki ilk vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edildi. CDC, bugün çoğu maymun çiçeği enfeksiyonlarının hala orada meydana geldiğini, ancak hastalığın diğer bazı orta ve batı Afrika ülkelerinde de bildirildiğini söyledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NASIL BULAŞIR?

Monkeypox genellikle kemirgenler gibi enfekte hayvanlardan insanlara yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü , insandan insana bulaşmanın mümkün olduğunu ancak daha az yaygın olduğunu belirtiyor. Virüs ayrıca kontamine (Enfeksiyon etkeninin vücut yüzeyi, eşyalar veya su, gıda gibi maddeler üzerinde bulunması) malzemeler yoluyla da yayılabilir.

CDC, bazı uzmanların Afrika kemirgenlerinin bulaşmada rol oynadığından şüphelense de, maymun çiçeği hastalığının ana taşıyıcısının hala bilinmediğini söyledi.

Orta ve Batı Afrika'nın bazı bölgelerinde insanlar, kemirgenlerin ve küçük memelilerin ısırmaları veya çizikleri, yabani av hayvanları hazırlama veya enfekte bir hayvan veya hayvansal ürünlerle temas yoluyla virüse maruz kalabilirler.

Virüs insanlar arasında kolayca yayılmaz, ancak insandan insana bulaşma tipik olarak büyük solunum damlacıkları yoluyla gerçekleşir. Bu damlacıklar tipik olarak birkaç metreden fazla seyahat edemez, bu nedenle CDC'ye göre maymun çiçeğini yaymak için uzun süreli yüz yüze temas gerekir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

CDC, Monkeypox'un tipik olarak grip benzeri semptomlar ve şişmiş lenf düğümleri ile başladığını söyledi. Monkeypox semptomları tipik olarak çiçek hastalığına benziyor.

Erken belirtiler ateş, kas ağrıları, titreme ve yorgunluğu içerir. Daha ciddi vakalarda, genellikle yüzde ve cinsel organlarda suçiçeği ve çiçek hastalığında görülenlere benzeyen bir döküntü gelişebilir.

Ağrılı ve kaşıntılı lezyonlar, sonunda kabuklanmadan ve düşmeden önce vücutta oluşabilir.

CDC, maymun çiçeği ile enfekte olanların genellikle enfeksiyondan yedi ila 14 gün sonra semptomlar yaşamaya başladığını söyledi. Hastalık genellikle birkaç hafta sürer.