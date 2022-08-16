Maymun çiçeğine yakalanan adam günlük belirtileri gözler önüne serdi

ABD'de yaşayan Silver Steele isimli adam maymun çiçeği belirtilerini kamuoyu ile paylaştı, her gün değişen semptomları anlattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Genelde Afrika’nın belirli bölgelerinde görülmesine rağmen son aylarda Türkiye de dahil olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı yayılmaya devam ediyor.

Hastalığın yoğun olarak görüldüğü ülkelerde başı çeken ABD’de maymun çiçeğine yakalanan bir adam her gün yaşadığı belirtileri ve çektiği acıları kamuoyuna sosyal medya hesabı aracılığıyla duyurdu.

Silver Steele isimli adam, maymun çiçeğinin belirtilerinin gribe benzediğini fakat evin içinde yürümekte çok zorlandığını açıkladı. Ağustos ayının başında maymun çiçeğine yakalanan Steele, özellikle ağız bölgesinde oluşan lezyonların fotoğraflarını paylaştı. Ağzı ve boğazındaki ağrıların çok acı verici olduğunu söyleyen Steele, “Doktor beni kontrol ederken acıdan bayıldım” dedi.

Steele, lezyon ve şişliklerin vücudunun diğer bölgelerine de sıçradığını söylerken, özellikle yemek yerken canının çok acıdığını da dile getirdi.

İlginizi Çekebilir Maymun çiçeğinde bir ilk: Fransa'da bir köpek hastalığı kaptı