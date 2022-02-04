Mehmet Ceyhan’dan Bakan Koca’ya sert tepki

Corona virüsü vaka sayısında yeni rekorlar gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar tepki çekiyor. Son olarak Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Koca'nın sözlerine göndermede bulundu ve kısıtlama çağrısında bulundu.

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Omicron etkisiyle Türkiye’de corona vakaları adeta patladı. Bugünkü verilere göre 111 bin 157 vaka tespit edildi ve böylece şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Vaka tablosunu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarıysa tepki çekmeye devam ediyor.

Bakan Koca’nın “Endişelenmeye mahal yok. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın” sözleri özellikle bilim dünyasın tarafından sert bir dille eleştiriliyor.

“200 BİNDEN AZ DEĞİL”

Son olarak Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından Koca’nın açıklamalarına göndermede bulunarak sert tepki gösterdi.

Vaka sayılarının açıklananda daha fazla olduğuna değinen Ceyhan şu ifadeleri kullandı;

*111.157 günlük yeni vaka (saptayabildiğimiz sayı bu. Tarama yapsak, 200 binden az değil) ve 248 ölüm.

“KISITLAMALAR ARTMALI”

*Endişelenmeye mahal var, endişelenmeliyiz. Devlet kısıtlamaları artırmalı. Bireyler maske ve mesafe önlemlerine daha fazla dikkat etmeliyiz.

*Aşılamayı azaltıcı değil, artırıcı açıklamalar yapmalıyız ve önlemler almalıyız.

*Salgının neresindeyiz, şu zaman bitiyor, omicrondan korkmayın, hafifledi deyip halkın önlemleri gevşetmesine neden olmamalıyız.

“BABASININ KESESİNDEN GİTMİYOR”

*Sonuna geldik, bitti bitiyor demek bilim insanlarının işi değil, bizler falcı değiliz.

*Her gün ölen 200'den fazla kişi bunları söyleyen arkadaşlarımızın babasının kesesinden gitmiyor.