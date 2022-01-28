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Merck’in Covid-19 ilacında Omicron müjdesi

ABD merkezli biyoteknoloji ve ilaç şirketi Merck'in geliştirdiği Covid-19 ilacının Omicron varyantına karşı koruma sağladığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:18 - 28 Ocak 2022 Güncellenme:
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Merck’in Covid-19 ilacında Omicron müjdesi

ABD merkezli ilaç ve biyoteknoloji şirketleri Merck ile Ridgeback’in geliştirdiği Covid-19 ilacı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yapıldı…

Şirket tarafından yapılan açıklamada Covid-19 aşısının Omicron varyantına karşı koruma sağladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, ilaç ile ilgili incelemelerin ve denemelerin Belçika, Çekya, Almanya, Polonya, Hollanda ve ABD’de gerçekleştiği kaydedildi.

Ridgeback CEO’su Wendy Holman, “Hareket mekanizmasına göre bu ilacın Omicron varyantı da dahil olmak üzere birçok varyanta karşı etkili olduğu tespit edildi. Geliştirilen ilaç, Covid-19’la mücadelede önemli bir araç olmaya devam edecek” ifadesini kullandı.

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