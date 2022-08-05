Mersin’de KOAH hastası 2.5 aydır sonuç bekliyor: ‘Öldükten sonra mı çıkacak?’

Mersin’de 6 yıldır KOAH hastalığı ile mücadele eden işçi emeklisi Hüseyin Rodos, fenalaşarak gittiği doktorun talep ettiği kalp tomografi sonucunu yaklaşık 2.5 aydır alamadığı için tedavisine başlanılamıyor. Çaresizlik içinde kıvranan Rodos, “Ben öldükten sonra mı sonuç çıkacak?” diye sordu.

Ali Ekber ŞEN

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Yaklaşık 6 yıldır Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile mücadele eden 60 yaşındaki 2 çocuk babası Hüseyin Rodos, geçtiğimiz mart ayında evinde fenalaştı. Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülerek 11 saat gözlem altında tutulmasının ardından taburcu edilen Rodos'a kardiyolojiye gitmesi önerildi.

Mayıs ayına verilen randevu ile kalp tomografisi çekilen Rodos, bu kez de sonuç engeline takıldı. Rodos’un mayıs ayında çektirdiği ve ‘Bir hafta içinde sonucu çıkar' denilen tomografi sonucunu çıkmadığı için tedavisine başlanılamıyor.

2.5 AY SONRASINA RANDEVU VERİLDİ

Rodos Mersin Şehir Hastanesi'nde Kardiyolog Nihat Söylemez'e, muayene oldu. Dr. Söylemez, ‘Acil' notu yazdığı hastasına teşhis ve tanı için kalp tomografi isteminde bulundu. Bunun üzerine ilgili birime giden Rodos, acil olduğunu belirten notu göstermesine rağmen kendisine ancak 2.5 ay sonrasına randevu verildi. Rodos'a, 26 Mayıs 2022'de gittiği hastanede BT Kalp kalsiyum ile BT anjiyografi çekimi yapıldı.

2.5 AYDIR SONUÇ BEKLİYOR

KOAH hastalığının kalbine verdiği zararın belirlenmesi için doktorun istediği tomografiyi geçtiğimiz mayıs ayının son günlerinde çektiren Hüseyin Rodos'a, ‘Bir hafta içinde sonucunuz çıkar' denildi. Ancak, aradan yaklaşık 2.5 ay geçmesine rağmen sonuç çıkmadı. Sonucu almak üzere defalarca ilgili birime giden Rodos, her defasında ‘Sonucunuz henüz çıkmadı” denilerek evine gönderildi.

‘BEN ÖLDÜKTEN SONRA MI SONUÇ ÇIKACAK?’

2.5 ay randevu, 2.5 ay da sonuç beklemesi ile birlikte 5 aydır Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi olmak için çaba gösteren KOAH hastası Rodos yaşananlara isyan etti. Yıllardır hastalığın pençesinde kıvrandığını belirten Rodos, şunları söyledi:

“Doktorun tarafıma verdiği “Acil' notuna rağmen ancak 2.5 ayda çektirdiğim tomografi sonucu çıkmadığı için tedavime başlanılamıyor. Çektirdiğimde bana ‘Bir hafta içinde çıkar' dedikleri sonuç 2.5 aydır bir türlü çıkmıyor.

Geçen süre içinde defalarca fenalaşarak acil servise kaldırıldım. Ancak, sonucu alamadığım için tedavime başlanılamıyor. Ben öldükten sonra mı sonuç çıkacak? Bu eziyetin bir an önce son bulmasını istiyorum. Bu nasıl bir sağlık hizmetidir? Anlayabilmiş değilim.”