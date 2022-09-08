Muğla Eczacılar Odası: Bin kişi ile Ankara çıkarmasına hazırız

Ülke genelinde eylem hazırlığında olan eczacıların, 32. Bölge Muğla Eczacı Odası ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı, miting havasında gerçekleştirildi. Eczacılar Ankara'da eylem kararı aldı.

Mustafa SARIİPEK

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İlaç yokluğu, eczacıların rutin ödemelerini dahi yapamayıp borç sarmalına girmeleri gibi sorunların her geçen gün daha da büyümesi üzerine ülke genelinde eylem hazırlığında olan eczacıların 32. Bölge Muğla Eczacı Odası ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı, miting havasında gerçekleştirildi.

Kötü hava şartlarına rağmen Muğla Ticaret Odası salonunda gerçekleşen toplantıda salon dolup taşarken, eylem süreci hakkında bilgilendirme yapıldı Muğla Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Kadir Serkan Tekin konuşurken konuşması sık sık alkışlarla bölündü.

“ANKARA'YA BİN KİŞİ İLE KATILIM SAĞLAYACAĞIZ”

32. Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı Kadir Serkan Tekin, birliktelik mesajı vererek katılımın yoğun olmasına dikkat çekti ve “Böyle bir katılımla biz bu görevin üstesinden geliriz” ifadelerine yer verdi ve havanın kötü olmasına rağmen salonu dolduran kalabalığa teşekkür etti. Başkan Tekin'in konuşması salonda sürekli coşku yaratırken, “Hep birlikle, hep birlikte” sloganı da dikkat çekti. Tekin, eylemlilik sürecinde kademeli olarak yapılmaya başlanan ve bundan sonraki süreçte yapılacakları anlattı. Başkan Tekin, “Eğer ki Ankara’ya miting yapmaya kadar uzanacak ise bu eylemimiz, burada 250 üyemiz var ama ben Genel Başkanıma ve sizlere söz veriyorum. Bin kişiyle katılım sağlayacağız bunun için elimizden geleni yapacağız. Muğla olarak her zaman birliğimizin ve üyelerimizin yanındayız” dedi.

250'DEN FAZLA ÜYE KATILDI

Toplantıya Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Yüksek Haysiyet Divanı Ecz. Burak Söğütlü, Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaarslan, Aydın Eczacı Odası Saymanı Ecz. Ahmet Tolga Yılmaz ve Muğla Eczacı Odası üyelerinden 250'den fazla kişi katıldı.

Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaarslan da bir konuşma yaparak katılım yoğunluğu için üyelere teşekkür etti. Toplantıda söz alan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Arman Üney ilk andan bugüne eylemlilik sürecini anlatıp, katılımdaki yoğunluk için teşekkür ederek “Burada şunu görüyorum ki Muğla eyleme hazır” diye konuştu.

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