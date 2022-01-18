Omicron çocuklarda neden artıyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Endişe Verici Varyantlar’ listesinde 5’inci varyant olarak yer alan Omicron, çocuklarda da sık görülüyor. Peki sebebi nedir? İşte Çıragil’in yanıtı…

Nazan DOĞANER HALICI

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Koronavirüsün Omicron varyantı ortaya çıktığı günden bu yana ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede hızla yayıldı ve tüm dünyada vaka sayısı artmaya devam ediyor. Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil, bu varyantın çocuklarda da sık görülme nedenlerini ve alınması gereken önlemleri şöyle anlattı.

Çocukları daha fazla mı enfekte ediyor?

Omicron'un ortaya çıkmasından sonra çocuklarda hastalığın daha yaygın görülmesi, varyantın çocukları daha çok hedef almasından değil; çocukların maske ve mesafeye uyum gösterme oranlarının düşüklüğüne ve bu yaş grubunun aşılanmamış olmasına bağlanabilir. 11 yaş altı çocukların aşılanmaması nedeniyle aile içi yayılım sıklığı da artmaktadır.

Hangi belirtilere yol açıyor?

Omicron'un belirtileri çocuklarda farklı şekillerde ortaya çıkıyor. İştahsızlık, vücut ağrısı, baş ağrısı, tat ve koku kaybıyla birlikte öksürük olabiliyor. Çocuklar hastalığı atlattıktan sonra da yaklaşık bir hafta bu şikayetler devam edebiliyor.

Hafif mi atlatıyorlar?

Hastalık çocuklarda daha hafif seyrediyor. Ancak yetişkinlere ve ileri yaş grubuna bulaş en önemli risk. Aşısız çocuklar okula gidiyor ve bulaş olduktan sonra virüsü eve taşıyabiliyor.

Ne gibi önlemler alınmalı?

Bu yaş grubundaki çocuklarda soğuk algınlığı ve grip de çok fazla görüldüğü için okul ve kreşlerde test yapmadan tanı koymak mümkün değil. Bu noktada da tarama testleri önem kazanıyor. Hızlı tanı testleriyle bu yaş grubu çocukların okullarında ve kreşlerde yapılacak taramaların önemi ortaya çıkıyor.

Onlar da aşılanmalı

Diğer varyantlarda olduğu gibi Omicron varyantında da çocuklardan yetişkinlere bulaşı göz önüne alarak CDC, FDA gibi kuruluşlar 5-11 yaş grubundaki çocukların aşılanmasına onay verdi. İsrail, ABD ve Kanada'da bu grup çocuklar da aşılanmaya başladı. Bu aşılama sonrasında aslında bulaşın önüne geçmek kolaylaşacak. Ancak ülkemizde henüz bu grup çocuklara aşı tanımlanmadı.

Maske hâlâ çok önemli

Son varyanta birlikte yaşadıklarımız bize bu hastalıktan korunmada aşılanmanın önemini bir kez daha göstermiş oldu. Dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaya devam edilmesi konusunda her birey üzerine düşen görevi yapmalı. Çocuklardan hastalığın yayılma riski de düşünüldüğünde okullarda da tüm kurallara uyum konusunda dikkat edilmeli, sınıflar sıklıkla havalandırılmalı, uygun maske takma konusunda çocuklar takip edilmelidir.

‘Nezledir' diye düşünüp okula göndermeyin!

Omicron varyantı ile gelişen Covid-19 olgularının da, grip ve nezle benzeri belirtilerle kendini gösterdiği unutulmamalı, bu şikayetleri olan çocuklar kesinlikle okula gönderilmemeli ve evde dinlenmeleri sağlanmalıdır. Böylece olası Covid-19 olguları ile birlikte diğer solunum yolu virüslerinin de çocuklar arasında yayılması önlenmiş olacaktır.