Omicron etkisi sürüyor! Bakan Koca bugünkü vaka ve vefat sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Ocak 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 182 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklama geldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 31 Ocak verilerine göre, 435 bin 513 test yapıldı.

Son 24 saatte, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan bugün 93 bin 438 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 182 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: HAYAT NORMALE YAKIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 30 Ocak verilerine göre, dün 428 bin 214 test yapılmıştı. Dün, 88 bin 145 vaka tespit edilirken, 189 kişi hayatını kaybetmiş ve 81 bin 530 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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