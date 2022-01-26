Pandemi, akciğer kanseri tedavisine de darbe vurdu

İngiltere’de uzmanlar, Covid-19 pandemisi nedeniyle akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavinin giderek zorlaştığına ve birçok kişinin hastaneye gitmeye çekindiğine dikkat çekti. Bazı kanser belirtilerinin Covid semptomlarına benzediğini belirten uzmanlar, hastaların hızlıca doktora gitmesini sağlamak için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Covid-19 pandemisi sürecinde akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi oranlarının önemli ölçüde gerilemesi endişelere yol açıyor.

İngiltere'deki Cancer Research UK derneği, ülkede kanser teşhisi ve tedavisinin pandemi sürecinde daha da kötüye gittiğine, kanser şüphesiyle geçen sene doktora başvuranların oranının beklenenden yüzde 10 daha az olduğuna dikkat çekti.

AKCİĞER KANSERİ VE COVİD BELİRTİLERİ BENZİYOR

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) verilerini inceleyen dernek, birçok hastanın pandemi nedeniyle hastaneye gitmeye çekindiğini vurguladı. Derneğin görüştüğü bini aşkın pratisyen hekimin büyük kısmı, kanser belirtileri gösteren hastaların büyük bölümünün pandemi sürecinde bir uzmana gitmediğini ifade etti.

Ayrıca akciğer kanserinin öksürük, halsizlik ve nefes darlığı gibi başlıca belirtilerinin Covid-19'un da belirtileri arasında yer aldığına ve bunun da kafa karışıklığına yol açtığına dikkat çekildi.

Cancer Research UK, kanser hastalarının yüzde 85'inin ilk teşhisten sonraki iki ay içinde tedaviye başlaması hedefine 2009'dan beri sadece iki kez ulaşılabildiğini bildirdi.

Derneğin erken teşhis birimi başkanı Dr. Jodie Moffat, “Bu pandemi işleri gerçekten çok zor bir hale getirdi. Ama pandemiden önce de büyük oranda hedeften sapmış durumdaydık” dedi.

Akciğer kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken uzmanlar, akciğer kanseri belirtisi gösteren hastaların hızlıca doktora gitmesini sağlamak için acil eylem çağrısı yaptı.