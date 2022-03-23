Prof. Dr. Akova: ‘Deltacron’ varyantı hafif seyrediyor ama…

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Akova, tüm dünyada hızla artan BA.2 varyantı ve Avrupa'da endişelere yol açan Delta-Omicron karışımı "Deltacron" hakkında açıklamalarda bulundu. Akova, Omicron'un alt varyantı BA.2'nin hafif seyrettiğini söyledi.

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Antalya’da, 16-19 Mart tarihleri arasında Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi düzenlendi. Kongrede “KOVID-19 Seyri, Varyantlar ve Aşılar” konulu oturum da yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, dünyadan gelen son verilere göre Omicron’un yeni varyantı BA.2’nin, Omicron’dan çok daha hızlı yayıldığını, Hong Kong, Avrupa ve ABD’de son günlerde vaka sayılarının hızla yükselmesinin bu yeni varyanta bağlı olabileceğini söyledi.

Akova bu artışın, aynı zamanda önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili olabileceğini de vurgulayarak BA.2 vaka sayılarının ABD’de son bir haftada yüzde 13’ten 23’e çıktığına dikkat çekti.

HENÜZ BU VARYANTA BAĞLI ÖLÜM BİLDİRİLMEDİ

Delta ile Omicron varyantının genetik özelliklerini taşıyan “Deltacron” varyantına da değinen Prof. Dr. Akova, “Delta gibi ağır, Omicron gibi hızlı bulaşan bir versiyon olmasından korkuldu ama şimdiye kadar bu varyantla tanımlanan hastaların hiçbirinde hastalığın daha ağır seyrettiği veya ölümle sonuçlandığına dair bir veri yok. Uzun vadede bu potansiyel olur mu endişesi var. Ama bence buradaki en önemli mesaj şu; şu anda pandemi devam ediyor ve kişisel korunma önlemleri, maske, halen çok önemli” dedi. Akova, şöyle devam etti:

AVRUPA’DA PEK ÇOK ÜLKE VE ABD’DE GÖRÜLDÜ

– Vakalar daha çok Fransa’dan tanımlandı. Ama Fransa dışında Hollanda, Belçika, Danimarka, hatta ABD’de bile az sayıda da olsa vaka tanımlandı. Fransa, en fazla vaka sayısı bildiren ülkeydi, 10’dan fazla hastadan bu varyant izole edilmişti. Esas korkulan, Delta ve Omicron’un bir araya gelip, daha şiddetli bir hastalık yapabilme potansiyeli var mı sorusuydu.

– Yani Omicron gibi çok daha kolay bulaşacak, Delta gibi çok ciddi hastalık yapacak. O sorunun cevabı şimdilik hayır. Yani şimdiye kadar bu varyantların tanımlandığı hastaların hiçbirisinde, hastalığın daha şiddetli seyrettiği veya ölümle sonuçlandığı yönünde veriler gelmedi. Hatta en son Marsilya’da yapılmış bir çalışma var, 3 vaka tanımlanmış bu şekilde. Bunların hepsi 40 yaş altı, genç, altta yatan hastalığı olmayan kişiler, hafif geçirmişler.

ASIL MESAJ PANDEMİ BİTMİŞ GİBİ HAREKET ETMEMEK

– Şu anda pandemi devam ediyor. Dolayısıyla bütün önlemleri tamamıyla bırakıp, hele de aşılanmamış olanlar için bence bu çok önemli, hiç aşı yaptırmamış kişiler uzun vadede potansiyel olarak yeni ortaya çıkabilecek varyantlar açısından çok ciddi bir risk altında. Maske kullanımı açık havada belki çok gerekli olmayabilir, çok kalabalık bir ortamda değilsiniz. Örneğin bir maç gibi kapalı ortamlarda maske takmak gerekli.

RİSK GRUBUNDAKİLER ÖNLEM ALMALI

– Tekrar geçirseniz de muhtemelen Omicron’un diğer tipi ile geçiriyorsunuz. Yani BA.1’le hastalandıysanız BA.2’yi tekrar geçirebilirsiniz. Ama bunun da olasılığı çok yüksek değil. Tabii ki bu koruyucu antikorlar da zaman içerisinde azaldığı için, belli bir süre sonra yeniden başka bir varyantla enfekte olacak mısınız?

– O sorunun cevabı şu anda belli değil (Omicron sonrası antikorlar ne kadar süre etkili, onu henüz bilmiyoruz. Asıl önemli olan, bu antikorlar azaldıktan sonra, yeni bir varyant ortaya çıkarsa, potansiyel olarak yeniden enfekte olma şansı söz konusu. İşte o nedenle de risk altında olanlar, risk grubundakilere bulaştırma riski bulunanlar mutlaka maske ile korunmak zorunda.