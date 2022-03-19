Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan BA.2 varyantı uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, omicron varyantının BA.2 olarak bilinen alt türüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ceyhan, "BA2, omicrona göre özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor" dedi.

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Omicronun küçük kardeşi olarak bilinen BA.2, ilk olarak 2021 yılının Aralık ayının sonunda Hindistan ve Güney Afrika'da tespit edildi.

En az 43 ülkede görülen BA.2 varyantının 20'den fazla mutasyona uğradığı ve bunların yarısının da başak proteininde olduğuna dikkat çekildi.

“OMİCRONA GÖRE 2 KAT DAHA FAZLA”

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından BA.2 varyantı ile ilgili uyarılarda bulundu.

İngiltere ve Danimarka'dan örnek veren Ceyhan, Türkiye’nin henüz BA.2 varyantının etkisini yaşamaya başlamadığını belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan, mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

* Omicronun yeni varyantı BA2, omicrona göre özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor.

* İngiltere'de BA2 sonucu çocuklarda hastane yatışları omicrona göre 2 kat daha fazla. Danimarka'da 6 haftadır yüksek ölüm devam ediyor.

“UMARIM BİZİ SEVMEZ”

* Biz henüz BA2 etkisini yaşamaya başlamadık. Umarım bizi sevmez. Yoksa sınır güvenliği, yurtiçi tedbirler, aşı sistemini oluşturmak aylar alır.

* COVID'den bıktık ve yorulduk. Ama o bizden bıktı mı, emin değilim.