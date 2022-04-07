Ramazanda bağışıklığı güçlü tutma yolları

Uzman Diyetisyen Gizem Görmüş, “Hem pandemi hem mevsim geçişi hem de ramazanda değişen beslenme alışkanlıkları ve uykusuzluk vücut direncini zayıflatır” dedi ve oruç tutanlara önemli tavsiyelerde bulundu…

Nazan DOĞANER HALICI

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Ramazanda yapılan beslenme hataları, bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor. Üstelik devam eden pandemi ve mevsim geçişi nedeniyle bu risk daha da artıyor. Dolaysıyla iftarla sahur arasında dengeli beslenmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Gizem Görmüş, önerilerini şöyle sıraladı…

Besin gruplarına önem verin

Ramazanda tercih edilmesi gereken besin ve besin grupları posası yüksek besinler (kabuklu tüketilen meyveler, kuru kayısı, kuru erik ve hurma, taneli tahıl ürünleri, taze fasulye, bezelye, ıspanak gibi), Omega 3 ve folik asitten zengin besinler (tam undan yapılmış ürünler, kahvaltılık yulaf gevrekleri, kuşkonmaz, ıspanak, bezelye, domates, balık, brokoli, keten tohumu, semizotu, mercimek, ceviz, badem gibi), C vitamininden zengin meyvelerdir.

Öğün düzenine dikkat edin

Ramazanda sağlıklı ve yeterli, dengeli beslenmenin başında öğün düzeni gelir. İftarla sahur arasında 2-2.5 saatlik aralarla 3 öğün yapılmalı ve sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sahuru günümüzün dinamiğini sağlayan, kahvaltı öğünü gibi düşünebiliriz.

Yavaş yiyin

Uzun süre aç kalma düşüncesi kişilerde çoğu zaman iştahı ve doyma eşiğini artırmaktadır. Bunun sonucunda; oruç tutan kişi normalden çok daha fazla miktarlarda ve daha hızlı yemektedir. Oysa öğünler yavaş tüketilmelidir. Sağlıklı bir sindirim sistemi için besinler iyi çiğnenmeli, yemekler ufak lokmalar biçiminde yavaş yavaş yenmelidir.

Sahurda hafif beslenin

Sahurda proteinden zengin gıdalar tercih edilmeli. Tok tutması açısından mutlaka yumurta, bol beyaz peynirli tam buğday ekmeği ile hazırlanmış bir tost, tarçınlı laktozsuz sütün yer aldığı bir mini kahvaltı ile güne başlanmalıdır.

2 litre su için

Su kayıplarını karşılamak için sahurda, iftarda, iftar sonrasında yeterli miktarda (ortalama 1, 5-2 lt.) su içilmelidir. Sıvı alımı diğer içecekler ve sıvı besinlerin tüketimi ile birlikte artırılmalıdır. (Çorbalar, taze meyve suları, ayran, kompostolar vb)

Tok tutan yiyecekleri tercih edin

Ramazanda özellikle proteinden zengin gıdalara yönelmeliyiz. Bunların başında yumurta, beyaz peynir ve et grubu yiyecekler gelir. Bu gıdalar uzun sürede sindirildiği için tokluk hissi sağlar. Kavrulmamış fındık, badem ve ceviz yağlı tohumlar oldukları için tok tutarlar ve besin değerleri de çok yüksektir.

Kızartmadan uzak durun

İftarda hamur tatlıları, çok tuzlu, çok şekerli ve çok yağlı hazır besinler, salam, sucuk, sosis, kavurma, sakatatlar (beyin, karaciğer vb…) gibi işlenmiş ve fazla miktarlarda doymuş yağ içeren besinlerden uzak durulmalıdır. Kızartma gibi sağlık açısından zararlı olan pişirme yöntemleri kullanılmamalı; yemeklerin haşlama, kendi buharında, fırında, belki ızgara şeklinde pişirilmesine özen gösterilmelidir. Bunların yanında yemeklerin sıvı yağlarla (özellikle sızma zeytinyağı, fındık yağı gibi), az tuzlu hazırlanmasına dikkat edilmelidir.