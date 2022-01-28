Rusya’da 8 gündür Covid-19 rekoru kırılıyor

Rusya'da Covid-19 vaka sayıları tırmanmaya devam ediyor... Ülkede arka arkaya 8'inci günde de rekor kırıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da son 24 saatte 98.040 insanda Covid-19 tespit edildiği duyuruldu… Aşılama oranının düşük kalması ve Omicron varyantının da hızla yayılması ile birlikte ülkede son 8 gündür günlük corona virüsü sayılarında rekor kırılıyor.

Hükümetin corona virüsüyle mücadele gücü, dün günlük vaka sayısının 88.816 olduğunu da hatırlattı. Öte yandan ülkede son 24 saatte 673 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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