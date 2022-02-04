Saç dökülmesine çözüm buldular, fareler üzerinde denediler

Tıbbi girişim dNovo, saç dökülmesine karşı yeni yöntemler geliştiriyor. Girişim, fareler üzerinde yaptığı son deneylerin umut verici olduğunu belirtiyor.

Sozcu.com.tr

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dNovo, saç dökülmesine karşı kök hücrelerden yararlanmanın yollarını araştırıyor. dNovo’nun kurucusu Ernesto Lujan, insanların gerekli tüm saç kökleriyle doğduğuna ve bunların zamanla tamamen ortadan kalktığına inanılsa da yarattığı teknolojinin onları yeniden oluşturmaya yardımcı olabileceğine inandığını açıklıyor.

Lujan araştırmalarını, “Artık hücreler tek bir sabit kimliğe bağlı kalmak yerine ayrı değerlendiriyoruz; yani, hücreleri bir durumdan diğerine itebiliriz” diye açıklıyor.

Bunun saç dökülmesine uygulanabilir bir çözüm olabilmesi için çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak hastanın, şu anda piyasada bulunan birçok ilaçtan daha doğal bir şekilde saçların yeniden uzaması için insanların kendi hücrelerini kullanabileceğine dair umutlu olduğunu belirtiyor.

Lujan, şimdiye kadar fareler üzerinde uygulanan deneylerden sonra umut verici sonuçlar elde ettiklerini de söyledi.

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