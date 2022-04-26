Sağlık Bakanı Koca’dan okullarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan maske kararıyla ilgili "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu, yaklaşık 2 senedir hayatımızda olan maskeyle ilgili kritik bir açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamasına göre, Koronavirüs Bilim Kurulu olağanüstü bir süreç dışında toplantı yapmayacak.

Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu da kalkarken, sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında bir müddet maske kullanımı devam edecek.

OKULLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından alınan kararlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, şunları belirtti:

* Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000’in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor.

* Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!

* Hatıra fotoğrafımızı çektirelim. Okullarda maske mecburiyeti kalktı.

YÖK BAŞKANI’NDAN MASKE MESAJI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.

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