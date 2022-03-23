Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 84 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Mart Çarşamba gününün verilerine göre, 301 bin 14 test yapıldı.

84 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 17 bin 161 yeni vaka tespit edilirken, 84 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, son bir günde 20 bin 309 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN 90 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 22 Mart Salı gününe ait verilere göre, 17 bin 426 vaka tespit edilirken 90 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 296 bin 866 test yapılmış ve 22 bin 184 kişi iyileşmişti.