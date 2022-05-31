Yeni vaka sayısı arttı! İşte coronada son durum
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 4 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.
Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosu açıklandı. 31 Mayıs Salı gününe ait verilere göre, 128 bin 854 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI BİNE YAKLAŞTI
Güncel verilere göre, 975 yeni vaka tespit edilirken 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 946 kişi sağlığına kavuştu.
DÜN 908 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Bakanlığın açıkladığı 30 Mayıs Pazartesi gününe ait verilere göre, 908 vaka tespit edilirken, 4 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 133 bin 352 test yapılmış ve bin 5 kişi sağlığına kavuşmuştu.