Sağlık Bakanlığı, ‘doktora darp’ davasından çekildi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Feray Yelmen'in, raporsuz ilaç yazmadığı gerekçesiyle Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'ı, darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada, sanık avukatı, doktor hakkında sahte darp raporu aldığı iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü belirterek 'durma' kararı verilmesini talep etti. Sağlık Bakanlığı avukatı da doktorun ilişiğinin bakanlıktan kesilme aşamasında olduğunu belirterek katılma taleplerinin kaldırılmasını istedi.

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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yenimahalle Semt Polikliniği’nde şubat ayında meydana gelen olayda Feray Yelmen’in, raporu görmeden ilaç yazmadığı gerekçesiyle, tartıştığı Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar’ı darbettiği iddia edildi. Bakar’ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Feray Yelmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında ‘kamu görevini yerine getiren kişiyi kasten yaralama’ suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açın Yelmen, itiraz üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AVUKAT: RAPOR SAHTE, SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara 74’ncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasına, tutuksuz sanık katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin tutuklanmasına neden olduğunu ileri sürdüğü doktor raporunun sahte olduğunu, bu konuda Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Bakar’ın darp raporunu aldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmediğini iddia eden avukat, darp raporunu veren doktor tarafından muayene edilmeden raporun düzenlendiğini ileri sürdü. Avukat, doktor Bakar’ın yatarak tedavi gördüğünü iddia etmesine rağmen hastanede hiç yatmadığını, olayın saat 12.34’te olduğunu; ancak Bakar’a verilen darp raporun saatinin ise saat 12.20 olduğunu iddia etti.

Bakar ve raporda imzası bulunan doktorlar hakkında resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve azmettirme suçlarından soruşturmanın devam ettiğini belirten avukat, soruşturma sonuçlanana kadar dosyada durma kararı verilmesini talep etti.

Sağlık Bakanlığı avukatı da Dr. Bakar’ın bakanlıktan ilişiğinin kesilme sürecinde olduğunu, bu nedenle bakanlığın davadan katılan sıfatının kaldırılmasını talep etti.

MAHKEME SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KATILMA TALEBİNİ KALDIRDI

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Dr. Bakar’ın, darp olayından sonra yüzünde kalıcı iz olup olmadığı, duyu ve organlarından herhangi birinin işlevinin yitirilip yitirilmediğinin tespiti için, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na polis nezaretinde götürülerek yeniden rapor düzenlenmesine karar verdi.

Sağlık Bakanlığı avukatının talebini kabul ederek katılan sıfatını kaldıran mahkeme, Bakar’a rapor düzenleyen sağlık çalışanlarıyla ilgili soruşturmanın evrakını da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istedi.

Olaya ilişkin görüntü CD’sinin yeniden bilirkişiye gönderilerek rapor alınması kararlaştırılırken, sanık avukatının durma yönündeki talebinin sonraki celsede karara bağlanmasına hükmedildi. Duruşma ertelendi. (DHA)