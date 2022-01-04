Sağlık Sen’den Cumhurbaşkanına mektup

Sağlık Sen Eskişehir Şube üyeleri, sorunlarını dile getirmek için basın açıklaması yaparak, iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Kemal ATLAN

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Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlık çalışanları adına karşılaştıkları sorunları ve çözümü için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a mektup yazdı.

KAHRAMANLIĞIMIZIN BİR MADALYASI YOK

Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kaleme aldığı mektubunda sağlık sisteminde yapılan değişiklikler için teşekkür ederek, şöyle konuştu:

* 2002'den bu yana vatandaşımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için önce sistem, sonra fiziki mekanlar liderliğinizde yenilendi.

* Yeniden inşaa edilen bu dünyanın parmak ısırarak örnek gösterdiği yapıya son yıllarda yeterli gelmese de rekor sayıda sağlık personeli ataması yapılarak kamu istihdamı sağlandı.

* Vatandaşların özel muayenehaneler için borç para aldığı, cenazelerin senetlerle teslim edildiği dönemlerden dünyanın en donanımlı sağlık ordusu ile en iyi hizmeti sunulmaya başlandı.

* Son 2 yılda tüm dünya şahit oldu ki Türkiye'de sağlık çalışanı demek fedakar kahramanlar olmak demek.

* Kahramanlığımızın bir madalyası yok belki ama takdiri devletimizin başından çok kez işittik

MOTİVASYONA İHTİYACIMIZ VAR

Köksal, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

* Tabii ki gönüllerdeki yerimizi ve değerimizi biliyoruz ancak hissetmek istediklerimiz var. Çocuklarımızın geleceği için beklentilerimiz var. Sağlıkta yaşanan bu eşsiz dönüşümü sürdürerek en yüksek noktaya ulaştırmak için motivasyona ihtiyacımız var.

* Yorulduğumuz, tükendiğimiz zaman zaman yorucu, yıpratıcı nöbetlerden ziyade ailemize sağlayamadığımız imkanlar ve gelecek kaygımız nedeniyle daha çok üzüldüğümüz günler var. Bugün sağlık çalışanları için yeni bir dönemin ilk günü olsun istiyoruz.

* Bugün o çok üzüldüğümüz günlerin geride kaldığı yeni dönemin ilk günü olması sizlerin alacağı değerli bir kararda. Biz biliyoruz ki ne bürokratlar ne de diğerleri bizi sizin kadar iyi duymaz. Bizi en çok siz duyar en iyi siz anlarsınız.

* 20 yılda emek emek oluşturduğunuz bu güçlü yapı; bugün sizden yeni bir ışık bekliyor. Enerjinize ve çözümü bilen liderliğinize en çok bugün ihtiyaç var.

* Sağlık çalışanı olarak artık tek kalemde maaş almak istiyoruz. Ek ödeme, yan ödeme, ön ödeme gibi ayrı ayrı ödemeler yerine emekliliğimize yansıyacak tek ödemede bir maaş bekliyoruz.

* Yıllardır bürokratlar tarafından ara ara dillendirilen sonra da unutulmuş gibi yapılan 3600 için yılın ilk çeyreğinde çözüme kavuşturulmasının bir zorunluluk haline geldiğini bilmenizi istiyoruz.

* Enflasyon karşısında eriyen maaşlarımıza ve ‘0’ olan alım gücümüze karşı seyyanen zam ve 20 yıllık bu dönüşüm emekçilerinin hakkı olan refah payımızı sizin iradenizle elde edeceğimizi biliyoruz.