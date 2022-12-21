Sağlıkçıların basın açıklamasına polisten engel

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Tunceli Şubesi, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü’nün kurumda çalışan sendikalılara mobbing yapıldığı gerekçesiyle kurum önünde açıklama yapmak istedi. Polis, ‘kamu güvenliğini’ gerekçe göstererek sağlıkçıların açıklama yapmasına izin vermedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Tunceli Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde, kurumdaki mobbing, baskı ve keyfi yer değiştirmeler gerekçesiyle il müdürlüğü önünde dair basın açıklaması yapmak istedi.

Polis, SES üyelerinin kurum önünde basın açıklaması yapmaları durumunda gözaltı yapacakları uyarısında bulunarak engellemeye çalıştı. SES üyeleri ise müdürlük önünden merkez Sanat Sokağı'na kadar yürüyüş yaparak basın açıklamasını burada yaptılar.

“SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERNE KÖTÜ MUAMELE VE MOBBİNG UYGULANIYOR”

‘Sosyal Hizmetlerde, siyasi kadrolaşmaya, baskı sürgün ve mobbinge hayır' pankartı önünde açıklama yapan SES Tunceli Şube Eş Başkanı Kahraman Yürük, sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının gün geçtikçe arttığını belirtti.

Yörük, “İlimizde yaşanan sorunların başında sosyal hizmet emekçilerine uygulanan kötü muamele, mobbing gelmektedir. Sosyal hizmet emekçileri ellerinden gelen özveri ile çalışırken, idareciler tarafından uygulanan adaletsiz iş bölümleri, çalışanlar arasında ayrımcılık, çalışanın fikri dahi sorulmadan gerçekleştirilen keyfi yer değişimleri iş barışına zarar vermekte, iş verimini azaltmaktadır.

Uygulanan adaletsizliğe sesini çıkaran arkadaşlarımız ise keyfi tutanaklar ve Pertek ilçesine sürgün tehdidi ile sindirilmek istenmektedir. Üyelerimiz mobing ile yıldırılmaya çalışılırken, siyasi erke sırtını dayamış kimi kesimler ise korunup kollanmakta, soruşturma dosyalarının üstü örtülmekte, soruşturmalar şeffaf yürütülmemekte, soruşturmalarda ismi geçen, soruşturma kapsamında olan ve mağdur olan üyelerimize soruşturmanın akıbeti hakkında bilgilendirme dahi yapılmamaktadır” diye konuştu.

“PERSONEL ARASI AYRIMCILIĞA SON VERİLSİN”

Yörük, açıklamasının sonunda ise yetkililere şu talepleri sıraladı;

*Personel arası ayrımcılığa, mobinge, keyfi görevlendirilmelere son verilsin iş barışı sağlansın

*Personel görevlendirilmelerinde ve idareci atamalarında liyakat esas alınsın.

*Keyfi tutanaklara ve sürgün tehditlerine son verin!

*Mesleki alanımıza yönelik olmayan işlerde zorla çalıştırılmaktan vazgeçilsin. Soruşturmalar adil ve şeffaf bir şekilde yürütülsün.