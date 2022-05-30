Şanghay’da tepki çeken tecrit kısıtlamaları kaldırılıyor

Çin'in finans merkezi Şanghay'da milyonlarca kişinin evlerinde mahsur kalmasına ve öfkeye yol açan tecrit kısıtlamaları bu hafta kaldırılacak.

Sozcu.com.tr

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Çin’in Şanghay kenti yetkilileri, iki aydır devrede olan tecrit kısıtlamalarını çarşamba gece yarısından itibaren kaldıracak. Böylece taksiler de dahil olmak üzere özel araçların yeniden trafiğe çıkmalarına ve insanların düşük riskli alanlara giriş çıkışlarına izin verilecek.

Şanghay yönetimi, resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada, Huangpu nehri ile ayrılan bölgeleri birbirine bağlayan feribot da dahil olmak üzere otobüs ve demiryolu taşımacılığının temel faaliyetlerine 1 Haziran’dan itibaren yeniden başlayacağını ifade etti.

Açıklamada, “Kentimizdeki salgın durumu kontrol altına alındı ve durum iyileşmeye devam ediyor” dendi. Maske takma gereğinin süreceği belirtilen açıklamaya göre insanların toplu etkinliklerden uzak durmaları istenirken, aşı olmaları teşvik edilecek.

Şanghay’da corona virüsü vakalarındaki artışı önlemek için 25 milyon nüfuslu kent genelinde 1 Nisan’da tecrit uygulaması devreye girmişti.

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