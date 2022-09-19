Şeker tüketimine dikkat çekmek için ‘bomba’ gibi maket koydular

Türk Böbrek Vakfı, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında İstanbul Şişli meydanında üzerinde bomba süsü olan dev şeker maketi koydu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünyada özellikle son yıllarda aşırı şeker tüketimin zemin oluşturduğu sağlık sorunları her geçen gün artıyor. Aşırı şeker tüketimi; insan sağlığını olumsuz etkiliyor, obeziteden hipertansiyona, kalp-damar hastalıklarından kronik böbrek yetmezliği ve depresyona kadar birçok hastalığı tetikliyor.

Türk Böbrek Vakfı, 19-25 Eylül tarihlerini Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası olarak ilan etti. Bu kapsamda Şişli meydanında üzerinde bomba süsü olan dev şeker maketi koyuldu. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Türkiye obezitede dünyada üçüncü, Avrupa’da ise birinci sırada” diyerek, şunları söyledi:

GÜNLÜK 50 GRAMI GEÇMEMELİ

– Elimizden geldiği kadar şeker tüketimini azaltmamız lazım. Şeker tüketimini azaltmada tuz tüketimini azaltma kadar başarılı olamadık. Sınıfta kaldık diyebilirim. Çünkü 150 gram günlük şeker tüketimi 10 sene de ancak 10 gram indirebildik. Halbuki 100 grama ivedilikle indirmek lazım.

– Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği rakam sadece 13 küp şekeri yani 50 gramdır. Çok şey yapmalıyız. Onun için devlet ve Sağlık Bakanlığı ile böyle büyük mücadelelere girişiyoruz. Burada birazdan arkamızdaki makete hücum yapacağız. O maketi parçalayacağız. Makette bir bomba var onu bir nevi patlatacağız.

SAĞLIK ŞEKERDEN TATLIDIR

– 140 gramlık şeker tüketimini günlük 100 grama ivedilikle indirmek istiyoruz. Rafine şeker var, toz şeker var, nişasta bazlı şeker var. Bizim önerdiğimiz sadece pancar şekeriyle üretilmiş ürünler. Şeker tüketimi, kalp sağlığı, böbrek sağlığı, obeziteyi tetikliyor. Obezite de zaten bütün hastalıkları tetikliyor. Türk toplumunun en önemli alışkanlıklarından bir tanesi olan şeker tüketimini azaltmamız lazım. “Sağlık şekerden tatlıdır” diyoruz. (DHA)