Sinovac’ın Covid-19 aşısı ile ilgili umut verici Omicron sonucu

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantıyla ilgili bir araştırma Türkiye'de de kullanılan Sinovac'ın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Şili’de yapılan bir araştırma Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac’ın Omicron varyantına karşı etkisini gözler önüne serdi.

Papalık Katolik Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın erken dönem sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan bilim insanları, Sinovac’ın geliştirdiği ve Türkiye’de de “Çin aşısı” olarak bilinen ve kullanılan aşının üçüncü dozunun Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.

Bilim insanları Sinovac’ın iki doz aşısını olanlara verilen üçüncü dozun Omicron varyantına karşı hücresel bağışıklığı harekete geçirdiği kaydedildi.

“T-HÜCRESİNİ ARTIRIYOR”

Millenium İmmünoloji ve İmmüniterapi Enstitüsü’nün yönettiği araştırmayı yürüten Profesör Doktor Alexis Kalergis, Sinovac’ın üçüncü doz aşısı Omicron varyantına karşı bağışıklığı artırıyor. Üçüncü doz aşı Omicron varyantına karşı T-hücresi seviyesini artırıyor” dedi.

Kalergis, “Bu araştırma bize aşının Omicron varyantında bulunan antijenleri barındırdığını gösteriyor. Bu sonuçlar bize T lenfositlerinin Omicron varyantıyla karşılaştığında tehlikeli virüsleri öldürecek gama interferonlarını (bağışıklık sistemini güçlendiren bir yapı) artırdığını gözler önüne serdi” ifadesini kullandı.

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